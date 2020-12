Steisy reclama que 'La Veneno' debe salir en los libros de historia al igual que Franco

Está claro que Steisy, una de las tronistas más explosivas de Mujeres y Hombres y Viceversa, no se corta a la hora de decir lo que piensa. La celebrity habla de manera clara y directa sobre todo aquello que le parece injusto, ya ha quedado demostrado que le da igual lo que la gente piense de ella o lo que los 'haters' puedan comentar porque ella es fiel a su estilo.

Lo último de la antigua concursante de Supervivientes ha sido una comparativa entre Cristina Ortiz, 'La Veneno' y Franco, en esta comparación que hizo a través de sus stories de Instagram, Steisy reivindica que Cristina Ortiz debería salir en los libros de historia de España.

"Toda la gente que dice que La Veneno no es historia de España y que no es cultura porque no enseñó nada... Franco tampoco enseñó una mierda, nada más que a matar a gente y a matar a nuestros abuelos y mira, está en los libros de Historia", sentenció tajante la antigua tronista.

Steisy ha sabido mantenerse en la cresta de la ola durante todos estos años, con un estilo propio, siempre siendo fiel a sus ideales y siendo sincera con el público, la celebrity cuenta con un millón de seguidores en Instagram que la apoyan y adoran por su natural forma de ser