La lección que ha aprendido Sergio Ramos de su padre: “34 años aprendiendo”

Ya lo dice el refrán: “cuando seas padre, comerás huevos”. Sergio Ramos lo sabe bien y ha sido ahora, cuando tiene cuatro peques junto a Pilar Rubio, cuando se ha dado cuenta de lo complicado que es ser una figura paterna.

Este 9 de diciembre, el capitán de El Real Madrid ha querido felicitar a su padre por su cumpleaños a través de las redes sociales. Lo ha hecho compartiendo una foto muy especial junto a su padre, José María Ramos.

El futbolista ha compartido una imagen donde aparece junto a él posando con la copa de la UEFA. Ambos miran felices a la cámara.

Junto a la foto, Sergio ha compartido con sus más de 40 millones de seguidores y seguidoras una reflexión que ha sacado gracias al papel de padre y que le ha ayudado a entender el comportamiento del suyo propio:

“Ay, barbas, siempre te he querido y respetado, pero con el paso del los años mi devoción va a más. Ser padre no es mandar, sino ser un pozo sin fondo de sabiduría y respuestas, aunque a veces no las tengas; un brazo fuerte del que agarrarse, aunque a veces las fuerzas fallen; un consejo en el sitio y el momento adecuados, aunque a veces te tengas que morder la lengua”.

Sergio ha continuado agradeciendo a su padre porque ha sido su gran ejemplo a seguir a la hora de tratar a sus propios hijos: “34 años a tu lado aprendiendo a ser un buen padre, un buen marido, un buen hombre. Rubio, te queremos con el alma. ¡Feliz cumpleaños, viejo!

Sin duda, las palabras que ha escogido Ramos a la hora de felicitar a su padre han emocionado a sus fans. ¡Si hasta el propio Alejandro Sanz ha querido aprovechar para felicitar José María! “Grande tu viejo. Abrazo enorme y felicidades”, ha escrito el intérprete de Mi persona favorita.