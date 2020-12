Elena Rivera muestra su preocupación ante los cánones de belleza impuestos y lanza un consejo a los jóvenes

Elena Rivera es una de las actrices más queridas en la actualidad. La joven siempre se ha mostrado cercana con sus fans y nunca se ha quedado de brazos cruzados ante asuntos importantes en los que cree que debe dar su opinión.

Siempre desde el respeto y siendo sincera con ella misma, la artista da su punto de vista sobre acontecimientos que considera relevantes. En esta ocasión, la actriz de Cuéntame ha compartido su reflexión sobre los altos estándares de belleza actuales que, en muchas ocasiones, obligan a jóvenes adolescentes a someterse a cirugía estética para satisfacer esos cánones.

La artista, que siempre ha sido fiel defensora del maquillaje y ha manifestado su deseo de que cada persona puede sentirse bien consigo misma de la forma que lo desee, afirma que le causa "pavor" que tantas chicas tengan la necesidad de someterse a operaciones de cirujía estética tan jóvenes.

"Me da pavor comprobar que tantas chicas jóvenes (algunas muy jóvenes) tienen la necesidad de someterse a tratamientos de cirugía estética para alcanzar estándares de belleza que se imponen, sobre todo, en redes sociales. Soy muy defensora del cuidado personal, de la moda, de cosméticos, cremas, maquillajes... De todo aquello que haga sentirte bien ante el espejo. Creo que es importante que nos aceptemos como somos y eso no es incompatible con buscar nuestra mejor versión. Pero dar el salto a la cirugía, ácido, botox... con apenas 20 años... me da que pensar", escribía la actriz en su post de Instagram.

Además, Rivera reconoce la responsabilidad que ella y demás personajes públicos podrían tener a la hora de aconsejar debidamente a la gente para que no intenten alcanzar altos cánones que les puedan perjudicar. "Creo que los que tenemos entre nuestros seguidores a adolescentes y jóvenes tenemos que ser conscientes de los valores que transmitimos y de la responsabilidad que esto supone. Era una simple reflexión... Mi consejo: no quieras ser como nadie, solo busca sacar lo mejor de lo que llevas dentro", concluía la artista.