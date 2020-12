‘A la mierda el 2020’: el especial del creador de Black Mirror con Hugh Grant y Samuel L. Jackson

Los creadores de Black Mirror, con Charlie Brooker a la cabeza, nunca habrían imaginado un episodio tan grotesco y extremo como el que presenta la propia realidad del 2020. Así que como la pandemia, el coronavirus y la crisis económica venidera son el material perfecto para rodar una nueva distopía, se han puesto manos a la obra y han creado A la mierda el 2020, una película en tono de falso documental protagonizada por Hugh Grant (Notting Hill) y Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) con la que pretenden darle una patada en el trasero a un año fatídico.

Aún han muy pocos detalles sobre este especial de ficción. Lo que sabemos es que, al igual que las tres últimas temporada de Black Mirror, estará financiado por Netflix y se estrenará en la plataforma, previsiblemente, a lo largo de este diciembre de 2020 o a principios del año que viene, aunque la compañía dirigida por Reed Hastings aún no ha concretado una fecha específica y podría retrasarse.

Sobre la trama aún no se han revelado detalles, salvo que Hugh Grant será el protagonista y encarnará a un historiador "bastante repugnante" con una peluca excéntrica, según lo definió el propio actor, que se encargará de narrar los extraños tiempos pandémicos que nos ha tocado vivir en un tono de comedia negra. Aún se desconoce qué papeles tendrán Samuel L. Jackson y el resto de miembros del reparto, que incluirán nombres como Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Joe Keery y Cristin Milioti.

Para abrir apetito Netflix ha lanzado un pequeño avance-teaser que, aunque no nos ha dejado ver ninguna imagen de los actores, nos hace a la idea idea del mensaje y el tono apocalíptico que caracterizará a este producto de Brooker y su equipo: "Los creadores de Black Mirror tienen algo que decir. Un evento de comedia original de Netflix que nunca olvidarás sobre el año que no quieres recordar". A la mierda el 2020. No habría mejor forma de acabar este año.