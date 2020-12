Himar González, la mujer del tiempo que sigue en el hospital con ganas de decir algo

La semana pasada, Himar González, la meteoróloga que nos da el tiempo en Antena 3 Noticias de fin de semana, compartía una foto desde el hospital donde estaba ingresada con una patología que no tenía que ver con el covid-19, como ella misma informaba. No daba más detalles, pero nos dejaba ver cuál era su estado desde la camilla donde estaba reposando.

Sigue en el hospital, pero parece que avanzando. Ha querido actualizar cómo se encuentra en este proceso de su recuperación. “No es la foto del año...😅 pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a VOSOTROS. Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis #zapas, y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de #cariño, #ánimos, #positividad, #fortaleza...”, escribía en su Instagram.

Emocionada

Parece que se encuentra mejor, aunque todavía hospitalizada. Los mensajes de cariño que ha recibido en estos días han sido la mejor medicina posible para encontrar los ánimos, tan necesarios en cualquier recuperación. En esta ocasión, eso sí, no hemos podido verle la cara.

“Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificando mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones. Poesía para mi alma. Y para mi cuerpo”, aseguraba, emocionada, con las muestras de apoyo de estos últimos días.

“Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé TANTÍSIMO cariño. Un millón de GRACIAS. Sois Oro.♥️ Y yo, muy afortunada”, terminaba diciendo. Solo esperamos que siga todo así de bien y, en breve, podamos verla de nuevo junto a Matías Prats y Mónica Carrillo contándonos qué tal tiempo vamos a tener estas navidades.

Ya echamos de menos ese acento canario en televisión, pero toca cuidarse para volver con más fuerza que nunca.