Revelan los nombres del (supuesto) trío que hizo Isa Pantoja con dos famosos en un baño

Isa Pantoja está siendo una de las protagonistas de La casa fuerte 2 pero muy a su pesar. La hija de la cantante entró al reality para vivir la experiencia con su pareja, Asraf, y se está torciendo todo por momentos.

Además, de conocer la polémica en la que se ha sumido su familia en las últimas semanas, por boca de Jorge Javier Vázquez, también ha tenido que lidiar con las grandes broncas que está manteniendo con su prometido. De tal calibre que él ha transmitido sus dudas sobre el enlace.

Pero no quedan ahí las sorpresas para la pequeña de la Pantoja, sino que en plató también están salienco temas a la luz que hasta ahora no se sabían.

Efrén besando a Isa y Kiko Jiménez por detrás

Ocurrió ayer, en la gala 15 del programa, mientras todos comentaban un "tonteo" que se había visto entre Isa y Efrén, otro de los concursantes. Los colaboradores empezaron a especular hasta que María Jesús Ruiz soltó la bomba.

La modelo recordó que cuando todos salieron de Supervivientes 2015, hicieron una fiesta a la que acudieron muchos rostros famosos: "Abro la puerta del baño y me encuentro a Efrén besando a Isa y Kiko Jiménez por detrás, abrazándola", sentenció.

M Jesús: “estaba en el baño Efrén besando a Isa y Kiko Jiménez abrazándola por detrás” #LaCasaFuerte15 pic.twitter.com/FFMwE4qII2 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) December 9, 2020

Destapando un trío que habrían hecho la hija de la Pantoja, el ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y el ex de Gloria Camila. "Estaban enrollándose, se me quitaron las ganas de hacer pipí y me fui", reconoció, para añadir más tarde: "A mí no me encajaron, por eso me quedé 'ni oigo ni veo ni escucho'".

Fue Carolina Sobe la que puso el punto y final a la historia: "Efrén se fue a casa solo al ser rechazado por Isa, quien terminó con Kiko Jiménez".