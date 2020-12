Looks inspirados en nuestros protagonistas de LOS40 Music Awards

Nuestra gala de LOS40 Music Awards de 2020 fue espectacular a nivel de actuaciones y escenografía, pero no podemos pasar por alto lo guapos y guapas que iban nuestros invitados. ¡Vaya lookazos! Por eso, hemos recopilado nuestras propias piezas inspiradas en sus outfits. ¿Te gustó el total denim look de Nea, el traje rosa de Natalia Lacunza o el chándal de C. Tangana? Sigue leyendo.

EL LOOK DENIM DE NEA

Nuestra ganadora a Mejor Artista o productor Dance, Nea, llevaba un look completamente denim. Con una chaqueta oversize que puedes encontrar muy similar en ZARA por 39,95€, un top a juego y unos pantalones que no se libraban de las miradas. Pues si te gustaron, tenemos el capricho perfecto de Navidad para ti. En Levis tienen unos súper parecidos que juegan con esa mezcla de pantalón corto y largo a la vez con diferentes tonos de vaquero. Lo tienes aquí por 120€.

Doble pantalón de Levis / Levis

CONJUNTADA COMO NATALIA LACUNZA

Atrevida, elegante y conjuntada. Así estuvo Natalia Lacunza en el preshow de LOS40 Music Awards presentando Nuestro Nombre. Lo consiguió con un traje rosa pastel y unas mechas a juego. Si tú también quieres probarlo, en H&M hay una americana de corte recto, hombreras finas y mangas tres cuartos que van a juego con un pantalón. Míralo aquí por 29,99€ cada pieza.

Chaqueta y pantalón rosas de H&M / H&M

ELEGANTE A LO PABLO ALBORÁN

Un clásico. Pablo Alborán vino con un traje azul a juego súper elegante que no falla para ninguna ocasión. Eso sí, hay que lucirlo con mucho estilo, como el ganador a Mejor Videoclip del Año Nacional. Te proponemos este conjunto de ZARA 39,95€ el pantalón y 79,95€ la americana del que puedes elegir azul oscuro o celeste.

Traje azul marino de ZARA / ZARA

C. TANGANA SIEMPRE CÓMODO

Lo sabemos, el outfit que C. Tangana eligió para LOS40 Music Awards fue muy controvertido. Un chándal amarillo para estar cómodo, cantar desde su sofá y ganar el premio a Mejor Artista Urbano del Año junto a el Niño de Elche y La Húngara. Pero, en el caso de que tengas su mismo gusto, PUMA tiene un chándal conjuntado más tirando a mostaza por 54€ que vale la pena echarle un vistazo. Disponible para hombre y mujer.

Chándal amarillo mostaza de PUMA / PUMA

APOSTAMOS POR EL NEGRO

Dulceida, nuestra influencer de moda de la noche, dio los premios junto a Vanesa Romero, con un body de mangas extravagantes. Iba divina y puede ser una fuente de inspiración para un look de nochevieja. Hemos encontrado esta opción económica de Zaful asimétrico por 17’47€. Si te gustó más su compañera, ese vestido negro de terciopelo con detalles plateados brillantes está muy parecido en H&M aquí por 19,99€.

Vetsido terciopelo de H&M / H&M

ANA MENA Y LOS CUADROS

Clásica, pero sexy. Ana Meno cruzó por la pasarela de LOS40 con un vestido a cuadros blancos y negros que nos dejó con la boca abierta. En Stradivarius hemos fichado un vestido-americana con el mismo estampado por 35,99€. Míralo aquí.

Cuéntanos, ¿cuál fue tu outfit favorito de la gala?