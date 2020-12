BTS, Halsey, Steve Aoki y Lauv, juntos en el concierto especial de año nuevo de Big Hit Entertainment

Los seguidores de BTS están de enhorabuena, ya que con ellos despedirán un 2020 repleto de confusión y momentos oscuros. Pero eso pronto formará parte del pasado.

Big Hit Entertainment, la agencia del grupo, ha anunciado la celebración de un concierto virtual muy especial con el que dar la bienvenida al nuevo año. Se trata del 2021 NEW YEAR'S EVE LIVE, que tendrá lugar el 31 de diciembre a las 13:30 horas (en España).

El evento tendrá lugar a través de Weverse, por lo que las entradas podrán adquirirse en Weverse Shop. Podrás hacerte con ella hasta el mismo 31 de diciembre a las 15:00 horas. Pero, ¿quiénes estarán en la fiesta de despedida del 2020?

Serán los artistas fichados por la propia agencia los que la protagonicen. Estos son Lee Hyun, Bumzu, NU'EST, BTS, GFRIEND, TXT y ENHYPEN. Además, contarán con invitados muy especiales, como Halsey, Lauv y Steve Aoki. ¡No hay excusas!

Pero eso no es todo, ya que, según ha informado la agencia y recopilado Soompi, rendirán homenaje al difunto cantautor Shin Hae Chul. "Hemos estado preparando esto durante mucho tiempo para completar una actuación inolvidable que conecte el tiempo, el espacio y la generación con la música", explica.

De este modo, Shin Hae Chul "volverá al escenario" gracias a la inteligencia artificial y una tecnología de hologramas. Los protagonistas de la noche cantarán To You y What Do You Really Want?, entre otras canciones.

Y tú, ¿estás listo/a para despedir el año por todo lo alto? ¡No se nos ocurre mejor plan!