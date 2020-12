De ‘Tusa’ a ‘Hawái’: los ritmos latinos abren y cierran la lista esta semana

No es ningún secreto que la música latina está viviendo unos años dorados y que causa furor en todo el mundo. La lista de LOS40, reflejo certero de los gustos mayoritarios del público, rebosa de éxitos en castellano de artistas del continente americano, y esta semana se da el hecho de que dos de las canciones que más fuerte han pegado en los últimos meses en ese ámbito abren y cierran el chart. En el puesto de farolillo rojo está Tusa, el tremendo hit de Karol G y Nicki Minaj, que fue número uno tres de las 42 semanas que lleva con nosotros (no ostenta el récord de permanencia porque hay otra canción aún más longeva: Blinding lights, de The Weeknd, que lleva 46 semanas). Y en el número uno está Maluma con Hawái, en la tercera semana (no consecutiva) en primera posición. En el vídeo de arriba repasamos todas, no sin antes recordar las dos que nos han dejado: A dónde van, de Sebastián Yatra y Álvaro Díaz, y Pa toda la vida, de Don Patricio y Mozart La Para.