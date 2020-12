8 de 10 Quizás la más brutal e inmisericorde de todas las películas que forman parte de esta lista. Johnny cogió su fusil es una cinta incómoda de ver. Presenta la historia de un joven soldado que despierta confundido en un hospital. Está ciego, sordo, mudo y no tiene brazos ni piernas. Por no tener, no tiene ni rostro. Su cuerpo es un trozo de carne cuyo corazón late. Él es consciente de todo, pero nadie lo sabe. Es como si estuviese en una suerte de purgatorio. Tan solo busca morir de una vez. Pero la espera es larga y agónica. La película se hizo con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y encumbró a su guionista, Dalton Trumbo, uno de los perseguidos en la Caza de Brujas, a la categoría de leyenda. Aquí puedes ver una secuencia en castellano.