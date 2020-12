Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones le dan un último adiós a Kirk Douglas

Michael Douglas le ha dado un último adiós a su padre, Kirk Douglas, el que fuera una de las últimas leyendas vivas del Hollywood clásico este 2020. El actor ha aprovechado que el 9 de diciembre su progenitor habría cumplido 104 años para publicar en su cuenta de Instagram un emotivo vídeo con imágenes del protagonista de Senderos de Gloria con una voz en off.

"¿Cuál es el mejor consejo que os dio vuestro padre? El mejor consejo que me dio el mío es que cualquier cosa que hagas, la hagas con la mejor de tus habilidades", narra el propio Michael Douglas, quien ya suma 76 años.

"Así que deja ese trabajo horrible que no podrías seguir haciendo y que le den, vete, ya has hecho lo mejor, no mires atrás", concluye el actor de The Game.

"Felicidades papá. Te echo de menos. Siempre te estaré agradecido por darme los mejores consejos. Te quiere, Michael", remata el protagonista de Wall Street, dos veces ganador del premio Óscar.

La esposa del actor, Catherine Zeta-Jones, también ha querido rendirle un homenaje a su suegro por su 104 cumpleaños publicando una preciosa foto en blanco y negro en la que aparece Kirk Douglas dándole un beso en la mejilla.

Una tierna imagen que lleva miles de 'me gusta' en pocas horas. "Te echo de menos todos los días. Feliz cumpleaños, papi", escribe la actriz.