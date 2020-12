Así ha cambiado Eric Stoltz, el actor que protagonizó ‘Regreso al futuro’ antes de ser despedido

La carrera de Eric Stoltz pegó un patinazo en los años ochenta por culpa de Regreso al futuro. Él iba a ser el protagonista. Muchos no lo saben porque Michael J. Fox hizo una interpretación tan estupenda y nadie pensó siquiera que Universal Pictures tuviese a otro candidato antes que él, pero lo cierto es que el equipo de Robert Zemeckis eligió a Stoltz para dar vida a Marty McFly.

La cosa fue tan en serio que el rodaje comenzó y Stoltz rodó decenas de secuencias, prácticamente toda la película. Sin embargo, habia algo, una falta de chispa, demasiada seriedad en el personaje.

El actor no fue capaz de pillar la esencia de Marty McFly y Zemeckis suplicó a los estudios que, por favor, le dejaran rodar la pelicula otra vez con un actor diferente. Finalmente accedieron y Michael J. Fox se hizo con el papel que hoy todos conocemos.

Esto supuso un revés en la carrera de Stoltz. No todos los días te conviertes en una estrella gracias a películas como Aquel excitante curso y tres años después te despiden de la que sería la oportunidad de tu vida.

A Stoltz le ocurrió, y aunque después de eso seguiría trabajando y se codeó con estrellas como Jennifer Jason Leigh y Bridget Fonda, con las que estuvo en pareja casi diez años, su carrera no tuvo nada que ver con lo que podría haber sido si hubiese encajado en el papel de la franquicia de ciencia-ficción más popular del cine (con perdón de Star Wars).

Un actor secundario

A Stoltz lo conocemos por aparecer en películas como Máscara junto a Cher y Laura Dern, la exitosa Un gran amor, con John Cusack, y la versión de 1994 de Mujercitas que dirigió Gillian Armstrong y que protagonizaron Winona Ryder y Susan Sarandon.

Sin embargo, a pesar de la calidad de los proyectos, nunca consiguió pasar de actor secundario. Su papel más famoso se lo dio Quentin Tarantino en Pulp Fiction: fue Lance, el amigo 'colgao' de Vincent (John Travolta), aquel mismísimo Lebowsky que le ayudaba a inyectarle adrenalina a Mia Wallace (Uma Thurman) en el pecho.

Después de esa aparición hizo películas como Ángeles y demonios, Rob Roy, la pasión de un rebelde, Jerry Maguire o El efecto mariposa, pero siempre en papeles secundarios. Cada vez que llevaba el protagonismo, la cinta se la pegaba en taquilla, especialmente con esas colaboraciones que hizo junto a Noah Baumbach (Mr. Celos, Highball o Kicking and Screaming). Cuando una cinta funcionaba, era del calibre de Anaconda. No es que llamase la atención de los grandes estudios, y acabó apareciendo en capítulos de series como Anatomía de Grey.

Lastrado por la mala suerte de Regreso al futuro y por una combinación de proyectos mediocres, Stoltz ha ido dejando el cine poco a poco. Trabaja en una película al año, como mucho. En 2018 hizo Her Smell y un año antes, Class Rank, donde tan solo apareció en un cameo. Además, colaboró en 11 capítulos de la serie Madam Secretary interpretando a Will Adams. Desde entonces no hemos vuelto a ver nada suyo y, de momento, no tiene proyectos entre manos.

El actor Eric Stoltz acude a un evento celebrado en 1 de mayo de 2018 en Nueva York, Estados Unidos / Getty Images / Jamie McCarthy

Actualmente Eric Stoltz tiene 59 años, está casado con la cantante Ally Sheedy y tiene una hija de trece años, Catalina Stoltz.