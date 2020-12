George Clooney es hospitalizado a causa de una pancreatitis tras perder 12 kilos

George Clooney a lo largo de su larga y exitosa carrera en las pantallas ha demostrado que se involucra 100 % en cada papel que interpreta, sin embargo, en esta ocasión, esto le ha pasado factura.

El actor ha sido ingresado en el hospital por una pancreatitis tras someterse a una estricta dieta en la que perdió 12 kilos. El actor tuvo que hacer este sacrificio para su última película Midnight Sky, en la que interpreta a Augustine, un científico solitario en el Ártico que trata de contactar con una nave espacial que intenta regresar a la Tierra.

Esta dieta perjudicó gravemente la salud de Clooney quien afirmó para la revista Mirror que intentó ir demasiado deprisa y no siguió correctamente las pautas: "Creo que estaba esforzándome demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando", explicó al diario.

Esto hizo que tuvieran que hospitalizarlo pocos días antes del comienzo del rodaje debido a unos fuertes dolores de estómago que sentía. La recuperación fue lenta pero, afortunadamente, el actor mejoró y pudo retomar su trabajo delante de las cámaras. "Me llevo algunas semanas mejorar y, como director, no es tan fácil porque necesitas energía", confesó el actor.