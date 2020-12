Llevábamos cuatro años sin escuchar novedades de Gwen Stefani. La cantante, que saltó a la fama a mediados de los 80 con No Doubt, ha vuelto con un nuevo single publicado sin previo aviso. Una auténtica sorpresa para los fans que recupera los ritmos más reggae y ska tan reconocibles en la música de la artista, sobre todo al principio de su etapa en solitario.

Let Me Reintroduce Myself es un tema divertido y nostálgico, a través del cual Gwen nos demuestra que sigue siendo la misma, pero a la vez sabe adaptarse a los nuevos tiempos. La letra habla de las nuevas generaciones y de cómo van evolucionando a lo largo de su vida, una forma de presentarse y analizar su propia carrera. Tanto es así, que ha publicado un vídeo en el que podemos verla vestida con los diferentes looks que ha hecho populares a lo largo de su carrera.

El tema ha sido producido por Luke Niccoli y cuenta con una colaboración del compositor Ross Golan, quien es conocido en la industria por trabajar con Justin Bieber, Pink o 5 Seconds of Summer, rescatando a la artista en una nueva faceta musical que mucho nos recuerda a esa Gwen Stefani que se lanzó a volar sola con Love, Angel, Music, Baby hace ya 16 años.

Gwen Stefani vuelve a sus raíces musicales con su nuevo single, ‘Let Me Reintroduce Myself’

Por medio de un comunicado, la artista se ha mostrado satisfecha con el resultado de la canción, todo un regreso a sus verdaderas raíces musicales. "Sigo siendo la misma, pero aquí hay algo nuevo en caso de que tengas ganas de escuchar un poco más de mi", señala Stefani.

Es cierto que es el primer lanzamiento musical de la artista desde 2016, pero un año después, lanzó un álbum navideño. You Make It Feel Like Christmas, su disco temático, será relanzado este año con una edición de lujo en estas fechas tan señaladas.