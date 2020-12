J Balvin, Sech o Rauw Alejandro mandan su apoyo a Arcángel que ha sido hospitalizado de urgencia

Arcángel no lleva un buen año y no solamente por la pandemia. Este 8 de diciembre era hospitalizado de urgencia y él mismo ha contado cuál es el problema que sufre, que, en esta ocasión, no tiene que ver con el coronavirus.

“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro 💔🧠 pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!!”, comenzaba diciendo con ese aire funesto que hace pensar en lo peor.

El reguetonero estadounidense de origen portorriqueño se está sometiendo a diferentes pruebas para estudiar el origen y alcance de esa mancha. De momento tiene una cosa clara, y es que no quiere morirse: “Tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar! Bien decía mi madre hijo fuiste y padre serás! Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo q se propusieron y yo estar presente!”.

Enfrentándose al miedo

Está claro que está pasando por muchos miedos. Es lo que ocurre cuando te enfrentas a lo desconocido y a la enfermedad. Tiene claro que le quedan muchas cosas por hacer todavía: “Quiero darle más honor todavía a mi MADRE y al BARRIO q me vio crecer! He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo!”.

No ha parado de recibir muestras de cariño de amigos y colegas de profesión que le mandan ánimos en estos momentos tan duros para él.

Y no sólo celebs, son muchos los fans que le han mandado palabras de cariño y él no puede más que sentirse “agradecido INFINITAMENTE con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en ORACIÓN! (HONOR,LEALTAD Y RESPETO) HASTA QUE SE SEQUE EL MAR Y LLUEVA PARA ARRIBA! GRACIAS A DIOS POR FANÁTICOS COMO LOS QUE TENGO. LES PROMETO SEGUIR LUCHANDO”.

Este próximo 23 de diciembre cumplirá 35 años y con todas las ganas del mundo de seguir viviendo.