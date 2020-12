Los MAMA 2020 nos llevan a NEW-TOPIA

Con el final del año acercándose, en el mundo K-Pop llegan las galas de premios, pero este año, la situación mundial ha cambiado la forma en que estas ceremonias se llevan a cabo, ya que los organizadores de cada una deben cumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID-19. Un ejemplo de esto son los Mnet Asian Music Awards 2020, o MAMA 2020.

El domingo 6 de diciembre, la ceremonia de los MAMA 2020 se transmitió a través del canal de YouTube de Mnet K-POP. Los premios presentaron el concepto NEW-TOPIA, en el que invitaron a la audiencia a un mundo en el que artistas y fans estuvieron en contacto de forma virtual en un nuevo mundo en el que el contacto físico no tiene cabida.

Con una gala de casi 6 horas, los premios musicales más grandes de Asia contaron con presentaciones de algunos de los grupos y artistas más conocidos de Corea del Sur, entre ellos, las chicas de Twice, quienes presentaron durante la ceremonia su próximo sencillo, Cry For Me, creando tendencias en los sitios de noticias surcoreanas. También hubo colaboraciones en tarima, como Hwasa de Mamamoo con la idol solista Jessi, la unión entre Monsta X y sus compañeros de agencia, CRAVITY, y el espectáculo que mostraron The Boyz, Stray Kids y ATEEZ al presentarse con un baile como participantes de la próxima temporada de Kingdom. Además, se pudo disfrutar de otros covers en la gala, con Tomorrow X Together cantando Dynamite de BTS, y distintos grupos de chicas cantando temas de la idol solista BoA, celebrando los 20 años de carrera de la artista.

Uno de los sucesos más importantes de la noche está relacionado con las compañías de entretenimiento, ya que desde el 2015, ninguna de las ceremonias de los MAMA contó con la presencia de artistas de SM y YG Entertainment, dos de las tres agencias conocidas también como las ‘big three’. Sin embargo, este año el grupo rookie de YG Entertainment, TREASURE, se presentó con su tema I Love You. Por otra parte, en 2018 no vimos artistas de SM Entertainment, y el año pasado solo disfrutamos la presentación de WayV, pero esto cambió cuando vimos a todos los chicos de NCT y a la idol número 1, BoA, presentándose en el evento.

Durante esta gala, hubo múltiples artistas premiados, pero quienes se llevaron la corona fueron BTS, quienes volvieron a tomar los 4 Daesangs de la ceremonia, como artistas del año, canción del año por Dynamite, álbum del año con Map Of The Soul 7, además de ser el ícono global del año. Al final de la ceremonia, los idols obtuvieron 8 galardones, incluidos un premio por Worldwide Fans’ Choice Top10, en el que otros 9 grupos recibieron premios. Al final de la noche, más de 10 agrupaciones recibieron premios, y 7 idols solistas, incluyendo a BoA, Zico y IU, culminaron la noche con galardones en sus manos.