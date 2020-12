La concursante de La Voz 2019, Lorena Santos, que nos deleitó con No me doy por vencido de Luis Fonsi y Miedo de M Clan en el programa, saca ahora un videoclip especial. Un tema que responde con su letra a la última creación de C. Tangana Tú me dejaste de querer desde una perspectiva femenina. Y es que Santos ha querido poner su granito de arena a esta historia de desamor que ha roto récords a nivel nacional e internacional.

“Tu siempre te creiste un cabr*n y hasta jugabas con mi corazón / pero el tiempo me dio la razón / y ahora me buscas pidiendo perdón / no me importa que puedas hablar / ni tu indirecta por el instagram / por mas que me busques no me va encontrar / porque ahora soy yo quien te enseña a jugar”, dice la letra potente de la artista.

En unos días ha conseguido 1 millón de reproducciones y se mantiene en la lista de Tendencias musicales de Youtube. Este vídeo ha hecho a brillar más que nunca a Lorena desde su salida de Antena 3. También ha sorprendido con un look de lo más urbano muy diferente al que lucía en las galas del programa. Pendientes en aro, gafas tintadas, chándal plateado... Un outfit que es el protagonista sobre el fondo blanco donde canta.

Lorena Santos (La Voz 2019) responde con una versión propia a ‘Tú Me Dejaste de Querer’

Ella misma se sorprendía al ver la sensación que esta versión ha causado en sus seguidores. Daba las gracias con estas palabras en una publicación de Instagram: "No puedo estar más FELIZ🙊 y es gracias a vosotros🤍 ni 24horas de que se estrenó la respuesta y ya se colocó N°7 en lo más visto de youtube en España🇪🇦☄️ es increible como va, estoy suuuuper feliz de saber que os la estáis gozando y os ha gustado💣💣Si Dios me lo sigue permitiendo siempre voy a intentar superarme a mi misma más y más, SIEMPRE A MEJOR gracias a todos los que me siguen y siempre están hay. LES QUIERO MUY FUERTE🍭”.

Tras el éxito de La Respuesta, Santos ha hecho que sea disponible en pataformas de Spotify, Itunes, TikTok y stories de Instagram. ¡Dale al play y cuéntanos qué te parece!