El acertijo visual que ha recorrido medio planeta: ¿Puedes ver al puma?

Hay acertijos que se vuelven virales y por algo será. Cuando muchos ojos tratan de descubrir cuál es la realidad que se esconde tras el primer vistazo encontrarla es más fácil que cuando solo dos lo miran. Sin embargo, pese a que este dibujo ha sido observado por centenares de personas en todo el planeta —varios medios lo han recogido para ver si sus lectores eran capaces de superar esta prueba visual— pocos han sido los que han dado rápidamente con la solución al acertijo que se plantea sobre él: ¿Dónde está el puma?

En esta lámina, que también ha sido compartida en Twitter por varios usuarios, se puede ver a un ciervo de espaldas situado en mitad de un bosque en una posición de alerta. En el dibujo hay un depredador, concretamente un puma, que puede amenazar su vida. ¿Eres capaz de de encontrarlo?

Acertijo visual encuentra el animal que pone el peligro la vida del ciervo 🧐 pic.twitter.com/uw99WyKtW7 — Jesús Quintero (@Jesuseqc) November 24, 2020

Si no lo has visto en el primer vistazo, desde LOS40.com te recomendamos que tengas paciencia y vuelvas a analizar el dubjuo al completo. Te animamos a que hagas un cambio de perspectiva y seas consciente de que esto es un juego y de que debes verlo como tal. ¿Estarás fijándote en lo que debes?

¿Todavía no? Entonces aleja la vista del dibujo por un instante, trata de refrescar tu mente, y vuelve a mirar. Observa el dibujo como si no lo hubieses visto antes y sin esperar nada. Olvida al puma y deja que él sea el que vaya a ti. ¿Tampoco? Entonces ha llegado la hora de observarlo poco a poco, analizando todos los rincones del dibujo y desplazando la vista de una parte a otra sin dejar escapar ningún rincón de la pintura. ¿Nada?

Si te estás cansando de buscar al puma que parece no estar, tranquilo. Estar está y no eres el único que no ha conseguido verlo sin ayuda. Aquí va la respuesta al acertijo: ¡Estaba dibujado entre la forma de los árboles!

