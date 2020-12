Muere por coronavirus Kim Ki-Duk, figura clave del cine asiático y director de ‘Hierro 3’

La noticia es trágica y pesa como una gigantesca piedra caída de un acantilado. Kim Ki-Duk, uno de los mejores directores de cine de Corea del Sur, ha fallecido a los 59 años por culpa del maldito coronavirus. El cineasta estaba de viaje en Letonia, país al que se quería trasladar para adquirir una vivienda. Contrajo el virus y fue ingresado, pero los médicos no han podido hacer nada por salvarle la vida. Las complicaciones han sido devastadoras.

Ki-Duk ha sido una de las figuras clave del cine asiático moderno. Fue autor de películas maravillosas como Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003), un bellísimo cuento sobre los valores de la vida protagonizado por un par de monjes que viven en un monasterio aislado de toda civilización, o la inolvidable Hierro 3, obra maestra que expone las virtudes del silencio a través de una pareja de enamorados que tan solo se comunica a través de la mirada y los gestos.

Aunque esas dos, junto a la inquietante Time, forman el tríptico de sus cintas más famosas, la filmografía de Ki-Duk está plagada de cintas inolvidables: en 2001 rodó Domicilio desconocido, un drama psicológico que entremezclaba las historias de diferentes personajes para hacer un complejo relato intergeneracional; en 2004 presentó Samaritan Girl, historia sobre dos jóvenes que se ven obligadas a prostituirse para ganar dinero y viajar a Europa; o El arco, historia de un viejo pescador que espera a que una niña a la que ha acogido cumpla la mayoría de edad para casarse con ella... pero esta se enamora de un muchacho y destruye un sueño que ya de por sí carecía de principios.

Sin embargo, sus tres últimas películas estrenadas en cines, Human, Space, Time and Human, The Net y Din no cosecharon tan buenas críticas como sus primeros trabajos, y de hecho en los dos últimos años no tenía entre manos ningún proyecto. No tenemos ni idea de con qué otras ideas nos podría haber deleitado en el futuro.

En su carrera deja más de 64 premios internacionales y otras 50 nominaciones. Entre las más importantes está el Oso de Plata del Festival de Berlín por Samaritan Girl, el premio Un Certain Regard de Cannes por Arirang (2011), cuatro premios del festival Fantasporto, 6 premios de la asociación de críticos de cine de Corea del Sur, 4 premios en el Festival de Locarno por Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003), el premio FIPRESCI del Festival de San Sebastián por Hierro 3 e innumerables trofeos del Festival de Venecia, así como el galardón especial Orient Express de Sitges por Bad Guy (2001).