Nicki Nicole se atreve con el reggae en ‘Verte’, su colaboración con Dread Mar I y Bizarrap: ¡mira el vídeo!

Nicki Nicole se ha convertido en una de las artistas más versátiles de la escena urbana. Después de escuchar su voz mayormente en canciones de trap urbano, la argentina ahora se atreve con el reggae. Eso sí, no lo hace sola.

Llega Verte, la colaboración de Nicki con su más fiel productor Bizarrap y con uno de los mayores exponentes del género: Dread Mar I. Todos ellos forman un trío argentino cuya fusión de talentos ha generado una auténtica explosión de reacciones en las redes socailes.

Verte es una canción cargada de buen rollo y perfecta para dedicársela a esa persona a la que amas. "Yo pensaba que no tеnía a nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo es tan profundo. Cuando tú me llame' yo vo'a 'tar ahí. Porque sabe' que no hay na' mejor para ti", dicen algunos de sus versos.

Pero esta canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip que transmite el buen rollo de su letra. Los tres se suben a una autocaravana para recorrer diversos paisajes. Pero a mitad de camino, el vehículo se rompe y se ven obligados a trasladar la fiesta a otro lugar. Caminan y caminan hasta encontrarse con el atardecer, lo que se convierte en el escenario perfecto para disfruta de la compañía de su amistad y de la energía positiva que entre ellos se transmiten.

El lanzamiento de esta colaboración ha sido todo un éxito. En tan solo unas horas, reúne más de un millón de reproducciones y se cuela en el Top 10 de las tendencias de Youtube. ¡Nicki no defrauda!

Verte llega después de Mala Vida, el tema que nos mostró a una Nicole vengadora, mafiosa y segura de sí misma. Ahora, la hermana gemela reggae y pacífica llega para abrirle un sinfín de posibilidades en la industria. Y a ti, ¿qué te ha parecido Verte?