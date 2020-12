Lewis Capaldi versiona ‘Last Christmas’ de Wham! vestido de Papá Noel

Lewis Capaldi es único en múltiples sentidos y parece que nada le da reparo. Para alegrarnos a todos las fiestas, se ha vestido de Papá Noel de pies a cabeza durante el evento musical Jingle Ball de iHeart 2020. Incluso la banda que le acompañaba se metió en el papel vestidos de elfos. “Ha sido un año duro, pero hemos llegado al final, ya es Navidad, y es momento de que nos juntemos todos”, dijo el cantante durante su actuación.

Con su guitarra entre las manos y un piano de base ha versionado la clásica canción navideña de Wham! Last Christmas. Desde su enorme corazón, el artista explicaba con estas palabras su cover: “He elegido esta canción porque no hay nada que me guste más en Nochebuena que quitarme toda la ropa, ponerme al lado del fuego y beber una buena y gran taza de chocolate, poner esta canción y pasarlo bien con ella... ‘Oh, ¿qué es eso? Un malvavisco que ha resultado caer en mi pezón. ¿Es algo doloroso? ¿Puede que lo disfrute un poco?' Quién sabe”.

Un momento inolvidable de emoción y diversión además de alucinar con sus capacidades vocales. Después le siguieron en directo Someone You Loved y Before You Go que terminó con nieve cayendo del techo. ¡Todo estaba perfectamente pensado!

Sin embargo, el cantante también abrió su corazón para contar experiencias más duras. Una historia que deja ver el bullying que el británico sufrió durante su adolescencia. “Solíamos salir a la calle a tirar bolas de nieve a los coches que iban a gran velocidad. Era algo peligroso y hubo algunas lesiones durante el camino. También era perseguido por chicos más duros que yo en el vecindario. Me tiraban a la nieve y me decían ‘hahaha eres un pequeño y gordo perdedor, que tengas unas buenas navidades friki’. Así que tengo buenos recuerdos y miro a ellos con afecto”, cuenta Capaldi con humor.

el mismísimo Lewis Capaldi haciendo arte como siempre. te amo pic.twitter.com/nyR9YPDR1v — sammy diosa (@nhlpitsperfect_) December 11, 2020

Harry Styles, Dua Lipa, Sam Smith, Cardi B, The Weeknd, Billie Eilish y Doja Cat entre otros, acudieron a este evento virtual de iHeart Radio. Todos con una esencia navideña en decorados y elección de canciones.