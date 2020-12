Natalia Sánchez recuerda su etapa en Santa Justa Klan: “Lo pasamos como enanos”

“A toda mecha, a toda mecha, yo voy a toda mecha”, cantaban todos los preadolescentes en 2005 gracias a SJK (aka Snata Justa Klan). El grupo de Víctor Elías, Adrián Rodríguez, Andrés de La Cruz y Natalia Sánchez nació gracias a la serie de Los Serrano. El éxito que tuvo fue tal que hasta llegaron a sacar un segundo álbum en 2006 e hicieron una gira. Vamos, que se convirtieron en unos ídolos adolescentes.

Ahora, quince años después, Natalia Sánchez ha recuperado una caja donde guardaba algunos de los recuerdos de aquella época en la que encarnaba a Tete y cantaba.

La actriz ha compartido en su cuenta de Instagram con sus más de 400 mil seguidores y seguidoras la foto del primer disco que sacó el grupo y donde aparecen todos los integrantes con un estilo muy de la época.

“Hoy me he encontrado con esta reliquia en una caja... Es el primer y segundo disco de SJK, año 2005 y 2006, por los que obtuvimos 2 discos de oro(cuando eran 50.000 copias vendidas) y un platino(100.000) y me ha entrado una nostalgia terrible”, ha empezado escribiendo la joven en el post.

Además, ha continuado explicando que estuvieron dos años de gira por toda España y que se lo pasaron “como enanos”:

“No he podido evitar acordarme de la sensación tan increíble, tan viva, que era salir al escenario a entregarnos en cuerpo y alma, la energía que se creaba, la expectación, los nervios antes de salir y tantas y tantas historias que ocurrieron en la gira”

Gracias a estos recuerdos, Natalia ha reflexionado sobre la situación actual por la que están viviendo miles de músicos y músicas que no pueden salir a actuar. También ha compartido la pena que le da que tantas salas de conciertos y espectáculos estén cerrando: “¡Debemos tener cuidado, pero no miedo! Porque la cultura ES SEGURA y nos necesita. Confío en que os animéis a disfrutar de la música o espectáculos que más os apetezcan”.

Adrián Rodríguez y Víctor Elías también se acuerdan de SJK

Tras ver este post, Adrián Rodríguez y Víctor Elías no han podido evitar comentarlo. Al igual que Natalia, ellos conocen mejor que nadie lo que era formar parte de SJK.

“Qué maravilla”, ha escrito Víctor y “Fue increíble”, ha dicho Adrián. Sin duda, estamos seguros de que una reencuentro del grupo sobre los escenarios haría muy feliz a aquellos niños y niñas que crecieron con su música.