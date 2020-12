Pau Donés protagoniza el videoclip ‘Misteriosamente hoy’ que acaba de lanzar Jarabe de Palo

Medio año después de la partida de Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo vuelve a las pantallas y lo hace cantando y disfrutando de la vida durante la grabación de Misteriosamente hoy, uno de los singles de su último disco, Tragas o escupes.

En sus adorados Pirineos, el catalan aparece jugando y paseando con su perrito Fideos mientras comprende que "todo está en calma". El videoclip de Misteriosamente hoy sale a la luz, y en él es como si Pau Donés quisiera recordarnos que disfrutar de los pequeños placeres de la vida es muy fácil y que él lo hizo hasta su último aliento.

Jarabe de Palo recuerda hoy a su vocalista. Mediante un 'story' en su cuenta de Instagram, la banda ha compartido uno de los últimos deseos de Donés antes de marchar, no era otro que complacerse en los minutos de paz que a veces concede la existencia.

"Mayo 2020. Vall d'Aran. Lleida... simplemente me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada... simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña...conseguir transmitir esa sensación me haría feliz..."

Con un mensaje de serenidad y agradeciendo cada pequeño detalle de la vida, Pau Donés manda un mensaje: ""Misteriosamente hoy, todo está en calma, misteriosamente hoy, nada me falta, no tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos, me entretengo viendo amanecer".

Pau Donés bate récords a título póstumo

En tan solo unas horas, el videoclip de Misteriosamente hoy cuenta con más de 100.000 visualizaciones en Youtube. La música de Pau Donés sigue sonando fuerte en la escena musical, su anterior single, Eso que tu me das llega a las más de 35 millones de visitas e incluso, este tema en junio llegó a ser la canción digital más vendida de España.

También en el cine el nombre del cantante resuena, su documental, que recibe el mismo nombre que su single, logró posicionarse como el documental más visto en cines en España de los últimos 10 años. Un triunfo del que seguro Pau Donés estará disfrutando allá donde esté.