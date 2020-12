Conoce a Casals, la promesa urbana que dio sus primeros pasos en las batallas de gallos con Bnet

Cada vez son más los jóvenes artistas que aparecen en la industria de la música para hacerse un hueco e inundar nuestras playlists con sus canciones. Pablo Casals es uno de ellos.

El madrileño de 21 años ha llegado a nuestras vidas con una fusión de estilos de lo más peculiar. "Soy una persona que no le gusta encasillarse en un género, debido a que soy afín a una gran diversidad de géneros y me siento cómodo flotando en instrumentales diferentes como en una base de boom bap, de dembow, reggaeton", explica el joven a LOS40.

Pablo Casals: "Soy una persona que no le gusta encasillarse en un género" / Clara Palmer

Sus inicios en la música se remontan a su infancia. Admite que escribía alguna que otra estrofa cuando era pequeño. Eso sí, "sin un plan de futuro, solo por dejar plasmadas" sus ideas. Poco a poco, exteriorizó sus letras con sus amigos, quienes le animaron a compartir sus proyectos con internet.

Así nace, entre otras, su canción Alto Costo. "Es una historia real de una noche de fiesta con mis amigos, y siempre que la escucho me remonta a esa pedazo de noche", señala. "Es un tema al que le he dedicado mucho tiempo y lo he escrito con mucho cuidado y fijándome hasta en el más mínimo detalle. Por último, en cuanto al videoclip, me parece el clip más especial porque sale toda mi gente, que siempre gusta saber que estas respaldado", añade.

Si hay algo que también apasiona a Casals son las batallas de gallos. Allí estaba él, cuando improvisar en los parques y en las calles era un deporte mental común. Se cruzó con el que actualmente es el mejor gallo del mundo, Bnet. Casals recuerda emocionado aquella época.

"Se empezó a dar voz al mundo de las batallas. Poco a poco se iban haciendo más conocidas, y bajaba al parque con dos tres chavales a verlas, hasta que un día dije venga me voy a apuntar. Al principio, los días que me apuntaba, bajaba al parque cagado. Cada paso que daba era un mundo, pero eran sentimientos encontrados porque estaba súper nervioso, pero cuando decían mi nombre y me metía en el rondo, era como si nadie existiese. Éramos el rival y yo, y la verdad que se disfrutaba mucho", explica.

Una característica de nuestro protagonista es que no solo es fiel a la música, sino también a su equipo de fútbol favorito: el Betis. Es por ello por lo que siempre lo verás luciendo su camiseta, a la que él considera su "novia". "A veces me da alegrías y a veces disgustos, pero si puedo ayudar a que mi Betis vaya para arriba saldré con la camiseta en todos mis vídeos", confiesa.

Casals estudia Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y, aunque asegura que sus estudios son su principal foco de atención, le gustaría trabajar con RVFV y Ñengo Flow. Eso sí, asegura que seguiremos escuchando su voz en nuevos proyectos. Y nosotros estaremos encantados de hacerlo.