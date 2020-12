Rapder es el campeón de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020

Los seguidores del freestyle vivieron un auténtico espectáculo durante la noche del 12 de diciembre. Los mejores gallos de cada país se enfrentaron en República Dominicana para escalar hacia el podio y convertirse en el campeón del mundo. Eso sí, el nivel estaba muy alto.

El evento comenzó a las 20:00 horas para anunciar el emparejamiento. La adrenalina se disparó cuando los nombres de Skone y Tata y, por otro lado, Bnet y Valles-T aparecieron juntos en la tabla.

El futuro del freestyle estaba en manos de un evento visto por millones de personas alrededor del mundo y, aunque la improvisación y las rimas fluyeron entre las líneas de cada uno de sus participantes, solo uno de ellos podría destacar entre el resto. ¿El elegido? Rapder.

El mexicano se proclamó campeón del mundo llevando a México a lo más alto de la escena del freestyle. Después de derribar a Stick, Yartzi y Skone, su soltura sobre el escenario lo convirtió en el nuevo campeón del mundo.



Aunque tres horas de improvisación dieron para mucho, y es que la descalificación de Bnet en octavos contra Éxodo Lirical ocasionó sorpresa entre el público. El futuro del madrileño en la noche del 12 de diciembre parecía estar asegurado tras vencer al colombiano Valles-T en la primera ronda hasta que la inesperada aparición del dominicano cambió las apuestas. ¿Estuvo Bnet a la altura? La opinión está dividida en las redes sociales, sobre todo, teniendo en cuenta que el gallo ya dejó claro que en caso de no clasificarse directamente para la internacional del próximo año, se retiraría de esta competición.

Sea como sea, el 2020 no ha dejado de darnos sorpresas, aunque no todas tienen por qué tener una connotación negativa. En esta ocasión el premio al mejor gallo del mundo se queda en México. Eso sí, teniendo en cuenta el nivel que Aczino lleva demostrando en la historia de las batallas de gallos, no resulta ninguna novedad para este país.

Y tú, ¿cómo has vivido la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020?