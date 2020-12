Maikel Delacalle vuelve a sus raíces en ‘El Capo’: ¡mira el vídeo y la letra!

[Intro]

Yo'

Mera, dime, Patrón, controlando de norte a sur

De este a oeste (Rra)

¿Tú me entiende'?

Yeah, ja



[Refrán]

Yo no soy Pablo ni Robin Hood (No)

Me llaman "diablo" los niño' del hood (Eh)

No es por ser malo, e' por la actitud (¿Entiende'?)

Yo soy un duro, pa' que sepa' tú (Ah)

Ello' no son calle, Winnie The Pooh (No, no, no)

Ante' no teníamo' para champú (Ni pa' champú)

Ahora no' bañamo' hasta con Grey Goose (Wuh)

Tengo lo' podere' como Belcebú (Skrrt)



[Verso 1]

Ah, cazando fantasma' como Scooby Doo (Scooby)

Salimo' a las doce, se apagó la lu' (Skrrt)

Si te veo en la calle, suena "tu-ru-ru" (Ah)

Lo hice por los míos, bro, ¿qué harías tú? (Pu, pu)

Oh, ser callejero no son los tattoo' (¿Cómo?), ja

Tener lo' cojone', tener la actitud (Po-pom, po-pom)

Y o conozco tus barrio' con exactitud (Ajá)

Yo siempre ando solo y esa e' mi virtud



[Refrán]

Yo no soy Pablo ni Robin Hood (No)

Me llaman "diablo" los niño' del hood (Niño del hood)

No es por ser malo, e' por la actitud (¿Entiende'?)

Yo soy un duro, pa' que sepa' tú

Ello' no son calle, Winnie The Pooh

Ante' no teníamo' para champú (Ni pa' champú)

Ahora no' bañamo' hasta con Grey Goose

Tengo lo' podere' como Belcebú (Ey, ey)



[Coro]

Me dicen el capo (El Capo)

El capo (El Capo)

Me dicen el capo (El Capo)

El capo (El Capo)

Me dicen el capo (El Capo)

El capo (El Capo)

Me dicen el capo (El Capo)

El capo (El Capo)



[Verso 2]

Jaja, cheque, cheque

A lo' diecisiete me compré una mansión (Mansión)

A los dieciocho ya sentí la traición

A los diecinueve directo a la prisión (Ajá)

Luego un par de año', tenía una misión (Hey)

Salí con veinticinco y varios juicio' (Veinticinco)

En la calle ya tenía mi' beneficio' (Ajá)

Tenía par de carro' y edificio' (Eh)

Pero había una guerra con sacrificio (Skrrt)

Andan vira'o, hermano' de crianza

El dinero pesa mucho en la balanza (Woh, woh)

La amistad con lo' negocio' no tranzan

Lo' animale' salvaje' se amansan

Empezó el negocio por Añaza (Yeah)

Ahora tenemo' mucho, ya controlamo' la masa

Tengo conexione' en América, en la NASA

Lo' mío' somo' callejero', pero de raza (¿Entiende', cabrón?)



[Coro]

Me dicen el capo (El Capo)

El capo (El Capo)

Me dicen el capo (El Capo)

El capo (El Capo)

Me dicen el capo (El Capo)

El capo (El Capo)

Me dicen el capo (El Capo)

El capo (El Capo)



[Puente]

Ay, el capo ya está aquí (El capo, el capo)

El capo ya está aquí

El capo ya está aquí (El capo, el capo)

El capo ya está aquí



[Outro]

Ah, el capo, jaja

Maikel Delacalle, jajaja

Yo', San Isidro, Añaza

Tenerife, las Isla' Canaria'

Yo', ¿tú me entiende?

Dime, Lupión

Yeah

Yellow Boys

Tú no sabe' de lo que estoy hablando, hermano

Ey, de corazón a corazón, prra

(Fuente)