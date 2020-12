Así es Manel de Aguas, el artista transespecie que se ha implantado aletas del que todos hablan

Todo el mundo está hablando de Manel de Aguas. El artista barcelonés de 24 años se ha hecho popular en los últimos días por haber concedido una entrevista a la televisión en la que ha contado cómo ha pasado de ser un simple ser humano a considerarse transespecie después de implantarse dos aletas de pez que él mismo ha diseñado. Esta es su historia:

Manel de Aguas, como se hace llamar este joven que vive en la Ciudad Condal, esun artista ciborg, es decir, una persona que se ha implantado un aparato tecnológico en su cuerpo para adquirir nuevos sentidos y aumentar así sus capacidades sobrepasando la barrera humana del gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista.

De Aguas se autodenomina a sí mismo como "transespecie". "Yo no digo que soy un pez, o que me siento un pez y por eso me he implantado aletas. Es una identidad en exploración fuera de los límites humanos", explicó este fin de semana el propio Manel al equipo de Antena 3 Noticias.

Desde finales de enero este artista lleva incorporado en su cuerpo dos aletas de pez diseñadas por él mismo que le permiten, tal y como él mismo ha explicado a los medios, percibir el sonido del clima directamente dentro de su cabeza.

Pero conseguir que le hicieran estos implantes no fue fácil. Los centros que realizan modificaciones corporales en Barcelona rechazaron la propuesta del artista y este viajó hasta Tokio (Japón) para someterse a su particular proceso de metamorfosis. "La normalización de las cirugías transepecies es aún un tema por el que se tiene que abogar y es difícil encontrar profesionales que quieran hacerlas", ha indicado el joven a Antena 3.

En su momento, Manel de Aguas compartió en Instagram su experiencia en estas operaciones. "Un nuevo estadio de mi metamorfosis ha empezado. Acabo de hacerme el primer implante dentro del proceso de implantarme mis Aletas Climáticas. Por el momento aún necesito usar una bandana que aguante el peso de las aletas, pero el objetivo es que eventualmente estén fijadas al cráneo de forma independiente", indicó a través de sus redes sociales el pasado 11 de enero en un post publicado desde el mismo Tokio.

Manel, que aseguró entonces a sus seguidores que la primera intervención había ido bien, no pudo contener su emoción y dejó claro que se moría de ganas por disfrutar de sus aletas al 100%. "Ya muy pronto estaré llevando puestas mis aletas y estaré explorando el clima a través de este nuevo órgano sensorial. ¡Qué ganas!", indicó para cerrar su post.

A los pocos días, tal y como él mismo contó, ya podía disfrutar de su nuevo sentido. "Ahora percibo la humedad, la temperatura y la presión atmosférica a través del sonido dentro de mi cabeza. Este sonido cambia según las condiciones atmosféricas que me rodean y se me transmite a través de los implantes que me hice la semana pasada", contó él mismo a sus seguidores. Además, Manel explicó entonces que uno de sus objetivos principales al injertarse estas herramientas tecnológicas era predecir el tiempo.

Energías renovables y predicción meteorológica

Pero, ¿cómo funcionan las aletas de Manel de Aguas? Tal y como él mismo ha ido explicando a lo largo de los últimos meses, las aletas que se ha injertado no son las primeras que diseñó. El artista ha tenido que hacer varias pruebas hasta dar con una herramienta que le permite ahora detectar los cambios en la presión atmosférica, la humedad y la temperatura y que se recarga mediante energía solar.

"Actualmente tengo dos implantes a los lados de mi cabeza que hacen de conexión entre las aletas y mi cráneo. Mis aletas me permiten escuchar la temperatura gracias a un microchip de conducción ósea", ha explicado el propio artista cyborg, que ha especificado que a través de una asociación de los cambios atmosféricos con el tono, el timbre y el volumen, él percibe sonidos de la naturaleza en su cerebro. "Cuando hay más humedad puedo escuchar un sonido de burbujas en mi cabeza para sentir como si estuviera sumergido en el mar", ha indicado el de Barcelona.

De hecho, a los pocos días de someterse a la operación que le dotó de estos implantes, Manel de Aguas aseguró a sus seguidores que durante su estancia en Taipei (Taiwán), lugar que visitó pocas semanas después de la intervención, la humedad del clima le hacía escuchar burbujas constantemente. "Tanta humedad me hace sentir bajo el agua", aseguró el artista. ¿Se sentirá así también en Barcelona? Si tenemos la oportunidad de conocerle desde LOS40 no dudaremos en preguntárselo.