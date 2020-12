Warner Bros. pagará 25.000€ a un español por ultrajar su honor en la película ‘El Contable’

A Warner Bros. le acaba de caer una multa de 25.000 euros impuesta por un Juzgado de Valencia, y todo tiene que ver con una película de 2017, El contable, un thriller protagonizado por Ben Affleck y Anna Kendrick. Durante una de las escenas de la película aparece un tablero con decenas de fotografías asociadas a miembros de una mafia neoyorquina, los Gambino, y uno de esos rostros es el de un empresario español.

La noticia no tendría trascendencia de no ser porque ese hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, nunca dio su autorización para utilizar su fotografía. Según la propia compañía fue el FBI quien cedió imágenes de personas porque se encontraba en su base de datos de estafadores informáticos y, de hecho, el empresario estuvo encerrado en la cárcel de Picassent por estafa.

Sin embargo, él nunca fue consultado para poner su cara en la película y, por tanto, denunció a la multinacional por ultrajar su honor, aprovecharse de su imagen y provocarle daños morales.

La imagen salía apenas un segundo, era muy pequeña y no tenía ninguna relevancia argumental, pero los juzgados territoriales valencianos lo han considerado suficiente para proceder con la denuncia y demandar a Warner Bros. por 25.000€, una cifra mucho más exigua que la original que pedía el denunciante: 250.000€, una parte de los beneficios de la película en salas.

El juez indicó que no es igual utilizar una imagen con fines positivos que con un claro componente negativo, asociado a una familia mafiosa, y recordó aquella anécdota de la actriz Bette Davis, quien siempre decía que interpretar a personajes desagradables era contraproducente para su carrera profesional.