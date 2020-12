Shia LeBeouf es acusado de intentar estrangular a la cantante FKA twigs

Que Shia LaBeouf es uno de esos tipos atormentados y problemáticos lo podemos ver cada vez que hace una aparición pública. El actor de Transformers, Disturbia y Nymphomaniac disfruta de la polémica: es (o se hace el) distraído, quiere chupar cámara con sus excentricidades y su mirada perdida y nerviosismo revelan una inseguridad notable que, ahora, parece haberse traducido en un comportamiento abominable.

La cantante FKA twigs, cuyo nombre original es Tahliah Barnett, mantuvo una relación con el actor entre 2018 y 2019, después de coincidir en el rodaje de Honey Boy. Esa fue, quizás, la peor experiencia de su vida, pues se convirtió en un auténtico infierno de amenazas, comportamientos abusivos y miedo.

Según una demanda interpuesta por la cantante a los tribunales a la que ha tenido acceso Variety, la otrora estrella juvenil abusó y agredió a FKA twigs en reiteradas ocasiones. "Shia LaBeouf hace daño a las mujeres", se puede leer en el comunicado. "Las utiliza. Abusa de ellas, física y psicológicamente. Es peligroso", clama.

Estas acusaciones incluyen momentos tan delirantes como que una noche FKA twigs se despertó con las manos de LaBeouf alrededor de su cuello. Él simulaba estrangularla mientras le susurraba al oído: "Si no paras me perderás".

En otra ocasión, durante la "luna de miel" de ambos artistas, LaBeouf iba conduciendo un vehículo a toda velocidad, como un auténtico maniaco, y amenazó a la cantante con estrellar el coche si no le prometía un "amor eterno". Después, cuando pararon en una gasolinera, ella trató de escapar del auto, pero él la empujó violentamente de nuevo hacia dentro, todo según versión de la cantante.

Una pistola bajo la almohada

Barnett cuenta que Shia LaBeouf se mete tanto en los papeles que eso le afecta psicológicamente. Cuando preparaba su personaje de mafioso y gangster en Cuenta pendiente, el actor se dedicó a recorrer las calles de Los Ángeles pegando tiros a perros callejeros para entrar mejor en la psicología de su personaje, algo que "aterrorizó" y perturbó a su pareja.

Fue quizás ese arma de fuego el que más miedo le dio. Según explica, él la obligaba a meterse en la cama desnuda y a ver documentales sobre mujeres asesinadas. Esa actitud enfermiza no cesaba cuando LaBeouf se dormía. De vez en cuando el actor tenía delirios nocturnos, se levantaba creyendo que un grupo de mafiosos lo perseguía, y por eso dormía con una pistola bajo la almohada.

Shia LaBeouf y FKA twigs caminan cerca de un río en París en septiembre de 2018 / GC Images / Melodie Jeng

FKA twigs tenía miedo de levantarse por la noche e ir al baño porque en cualquier momento él podía despertarse creyendo que era un atracador y pegarle un tiro.

Un perdón a medias

Los representantes de LaBeouf no han respondido a este artículo publicado por Variety, pero el propio actor sí que ha enviado un correo electrónico al New York Times explicando que algunas de esas acusaciones son ciertas y que lamenta profundamente su actitud despectiva, viciada y, por supuesto, machista.

"No me encuentro en posición de explicar a nadie cómo ha podido afectarles mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo ni agresiones, solo puedo tratar de racionalizarlo. He abusado de mí mismo y de todo el mundo a mi alrededor durante años. Tengo un historial de hacer daño a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y me disculpo ante aquellos a los que haya hecho daño. No puedo decir nada más".