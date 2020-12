Pete Tong: concierto online recomendado por LOS40 Dance

Cierra los ojos un momento y piensa si no te gustaría estar ahora mismo en Ibiza disfrutando de la cultura de club de la isla cuando todo era normal...

Ya, sabemos cómo te sientes. Este año no está siendo como nos gustaría, pero no vale de nada lamentarnos. Hay que pasar a la acción y disfrutar dentro de nuestras posibilidades. Por ello, LOS40 Dance te recomiendan un show de lo más especial. Para transportarte a Ibiza con musicón. Para que te montes la mayor rave en casa estas navidades.

Cartel del evento de Pet Tong con The Heritage Orchestra y Jules Buckley. / Foto cedida por Live Now

El británico Pete Tong, uno de los mejores djs del mundo, se une a The Heritage Orchestra y Jules Buckley para ofrecer un espectáculo único el próximo 19 de diciembre desde el emblemático The O2 Arena de Londres.

Pete Tong y su show se han propuesto llevar a los amantes de la música de regreso a Ibiza para disfrutar de la mejor fiesta navideña de forma virtual y segura desde casa.

Una imagen del espectáculo de Pete Tong en 2019. / Foto cedida por Live Now

El SHOW ONLINE será el primer evento musical en The O2 Arena desde que las salas cerraron en marzo debido a la pandemia. Si eres un amante de la música electrónica, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Compra ya la entrada a un precio de 14 euros EN ESTE LINK y disfruta del show a través de la plataforma LIVE NOW.

Pete Tong nos propone un viaje apasionante al corazón de la fiesta Ibiza Classics y sumergirse en un espacio de amor, vida y música.

Pete Tong dijo: "en 2020 hemos perdido el año entero, giras, espectáculos... ¡todo! No podemos juntarnos en las discotecas o en las salas, PERO podemos presentar un gran espectáculo. Actuaremos en la pista del The O2 y lo retransmitiremos para que todos puedan verlo desde casa. Las fiestas volverán algún día, pero ahora tenemos que aprovechar lo que podemos".

El precio actual de las entradas es de 17 € si la compras anticipada, y de 22,5 € el día del evento.

LOS40 Dance te propone el planazo. Tú solo necesitas una conexión a Internet y las ganas de disfrutar.