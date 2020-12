Ricky Merino despide a su abuela, fallecida por Coronavirus: "Era la mujer más fuerte que he conocido"

Estamos acostumbrados a hablar de Ricky Merino cuando estrena una de sus animadas y emotivas canciones o cuando nos cuenta divertidas anécdotas de su carrera musical, sin embargo, hace apenas unos días, el exitoso cantante tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más duros de su vida: La pérdida de su abuela.

Ricky compartió un bonito y triste texto en Instagram sobre su abuela, a quién él se refiere como "La matriarca": "Quien me conoce sabe que no soy nada de compartir este tipo de cosas por aquí, pero hoy me sale hacerlo. Hoy nos ha dejado la matriarca de la familia, la última abuela que me quedaba. Era la mujer más fuerte que he conocido, no sólo físicamente sino también de espíritu".

Además, el artista ha confirmado que su abuela ha fallecido por Coronavirus y ha recordado otro de los momentos que marcó su vida: La marcha de su padre cuando él era un niño. "Que nos dejen nuestros abuelos es ley de vida. Lo que no lo es es que ella tuviese que enterrar a dos de sus hijos (uno de ellos mi padre) y tampoco lo es que haya sido por un virus que hasta hace un año no conocíamos.

Ricky ha querido usar usar el altavoz que le concede la fama para concienciar acerca del Coronavirus, la enfermedad que tantas vidas se ha llevado. "De verdad que no quiero sonar moralista pero es que últimamente no dejo de ver cosas que me espantan. Ella a penas salía de casa y muy poca gente tenía contacto directo con ella desde que estalló la pandemia. Esta foto es justo antes de que empezase todo, la última vez que la vi. Pensad que cualquier mínima bajada de guardia puede tener una consecuencia fatal para alguien. Cuidaos mucho, ya no sólo por vosotros sino por los más vulnerables".

Por último, el cantante ha dedicado a su abuela una última frase: "Vuela alto abuelita Toya", acompañada de una tierna fotografía en la que sale él dandole un beso a su abuela. Desde LOS40 queremos enviarle nuestro más sentido pésame, ¡Mucho ánimo, Ricky!