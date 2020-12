Grace VanderWaal, la última chica Disney en raparse y sorprender con su cambio radical

Las estrellas infantiles también crecen y parece que a muchos de sus fans no les convencen los caminos que escogen. Lo hemos visto con Miley Cyrus, con Selena Gomez o con Justin Bieber. Y es que, deshacerse de la imagen inocente no es nada fácil para una estrella adolescente que quiere lanzar música más adulta.

El último caso ha sido el de Grace VandeeWaal. Con tan solo doce años, en 2016, ganó el talent America’s Got Talent gracias a su voz y su ukelele. Su canción original I Don’t Knok My Name enamoró tanto al público como al jurado.

A las pocas semanas, la joven ya tenía un contrato con uno de los principales sellos estadounidenses: Columbia Records. Un año más tarde, Grace ya tenía su primer álbum en el mercado: Just The Beginning. Apodada como “la nueva Taylor Swift”, Grace apostaba por el sonido del ukelele y letras muy optimistas y románticas para este disco.

El álbum tuvo muy buena acogida y Grace continuó haciéndose su hueco en la industria. De hecho, su talento la llevaron a protagonizar una de las películas originales de Disney +: Stargirl. En la película, Grace da vida a una adolescente misteriosa y optimista que llega a un pequeño pueblo y revoluciona la vida de los estudiantes de un instituto.

Ahora, parece que Grace quiere alejarse de esta imagen de chica Disney. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues cambiando radicalmente de look. La joven ha optado por raparse y tintarse el pelo de un rubio platino.

Además, se ha hecho varios piercings y utiliza un maquillaje más moderno. Esta nueva imagen de Grace no ha gustado a todos sus fans, quien han comentado que se está marcando un “Miley Cyrus”, haciendo referencia a aquella etapa en la que la artista de Malibu se cortó su característica melena larga.

Ante las críticas, la adolescente simplemente ha escrito: “Si no les gusta, lárguense de aquí”. Unas palabras que demuestran que la joven no tiene problemas con sus detractores. Y es que, al igual que cualquier otro adolescente, Grace tiene todo el derecho a vestir y mostrarse tal y como quiere.