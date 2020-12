Las mejores canciones de 2020, resumidas en tres minutos

Ya ha llegado el momento que todos los melómanos y melómanas estaban esperando: el vídeo mushup que contiene las canciones más exitosas del año en tan solo tres minutos. DJ Earworn ha vuelto a producir y mezclar los hits que nos han acompañado durante estos doce meses.

Este año, el famoso DJ, que lleva más de una década haciendo estas mezclas, ha apostado por el tema de Blinding lights de The Weeknd (como no podía ser de otra manera) como hilo conductor del resto de las canciones. ¡Pero no es la única, ni mucho menos!

Hasta 25 canciones componen este mushup donde encontramos algunos de los artistas que más han dado que hablar durante este extraño 2020: desde Ariana Grande hasta Billie Eilish, pasando por BTS, Justin Bieber o Dua Lipa.

Eso sí, seguimos echando de menos algún ritmo latino en estos mushups. Y es que el DJ sigue ignorando la música en español (a pesar de que ocupe los primeros puestos de streaming a nivel mundial).

¿Y qué canciones podemos escuchar en este nuevo mashup? Aunque siempre es un reto averiguarlas mientras escuchamos el tema, te dejamos aquí la lista completa:

24Kgoldn and Iann Dior - Mood

Ariana Grande - Positions

Billie Eilish - Everything I Wanted

BTS - Dynamite

Cardi B and Megan Thee Stallion - Wap

Dababy and Roddy Ricch - Rockstar

Dan featuring Shay and Justin Bieber - 10000 Hours

Doja Cat - Say So

Drake - Toosie Slide

Drake and Lil Durk - Laugh Now Cry Later

Dua Lipa - Don't Start Now

Future and Drake - Life Is Good

Gabby Barrett - I Hope

Harry Styles - Adore You

Harry Styles - Watermelon Sugar

Jack Harlow - Whats Poppin

Jawsh 685 and Jason DeRulo - Savage Love (laxed - siren beat)

Justin Bieber and Quavo - Intentions

Lady GaGa and Ariana Grande - Rain On Me

Lewis Capaldi - Before You Go

Maren Morris - The Bones

Megan Thee Stallion - Savage

Roddy Ricch - The Box

The Weeknd - Blinding Lights

Tones and I - Dance Monkey

Este 2020 ha estado marcado por todo tipo de géneros, tal y como podemos escuchar en esta mezcla: desde R&B hasta pop, pasando por ritmos urbanos y electrónicos. Y es que, al igual que el resto del mundo, en Estados Unidos hay una gran variedad de géneros que se imponen en los principales charts.

El vídeo, en sus primeros tres días de vida, ha conseguido más de 70 mil reproducciones. Aunque queda lejos de la relevancia que tuvo a mediados de la segunda década de los 2000’s, parece que este mashup continúa cosechando éxito entre los más fans del DJ.