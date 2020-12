Little Mix anuncia la salida de Jesy del grupo

Malas noticias para los fans de Little Mix. Este lunes, 14 de diciembre, para sorpresa de sus seguidores y seguidoras el grupo ha anunciado que una de sus miembros abandona el grupo.

Se trata de Jesy, quien tras nueve años en la banda británica ha decidido coger otro camino en solitario, tal y como ha anunciado a través de un comunicado en redes sociales el grupo:

“Después de 9 increíbles años juntos, Jesy ha tomado la decisión de dejar Little Mix. Este es un momento increíblemente triste para todos nosotros, pero apoyamos plenamente a Jesy”.

Eso sí, tal y como aseguran, Perrie Edwards, Jade Thiriwall y Leigh-Anne Pinnock continuarán en la agrupación: “La queremos mucho y estamos de acuerdo en que es muy importante que haga lo correcto para su salud mental y su bienestar. Todavía estamos disfrutando mucho nuestro viaje de Little Mix y las 3 no estamos listos para que acabe”.

Además, las chicas de Little Mix aseguran que, aunque seguro que a algunos fans les molesta la noticia, están muy agradecidas de todo el apoyo que han recibido durante todos estos años y esperan salir de gira pronto.

El mensaje de Jesy

En un comunicado que ha compartido la propia Jesy en sus redes sociales, cuenta las motivaciones que la han llevado a tomar esta decisión tras nueve años sin parar encima de los escenarios:

“Los últimos nueve años en Little Mix han sido los más maravillosos de mi vida. Hemos conseguido hacer cosas que nunca pensé que fuesen posibles”.

La joven se ha sincerado, hablando sobre la repercusión que ha tenido estar en un grupo durante tantos años: “La verdad es que estar en un grupo me ha pasado factura a nivel mental. He tenido una constante presión al estar en una girlband y tener unas expectativas muy duras. Es entonces cuando, tras considerarlo mucho, y con todo el dolor de mi corazón, anuncio que me voy de Little Mix”.

La joven de 29 años ha continuado explicando que ha recapacitado mucho sobre esta decisión, sopesando los pros: “Necesito pasar tiempo con la gente que quiero, haciendo cosas que me hacen feliz. Estoy preparada para iniciar un nuevo capítulo de mi vida. No sé qué pasará ahora, pero espero que estés aquí para apoyarme”.

Sin duda, las palabras de Jesy han sido muy sinceras. Ahora tendremos que esperar para saber si la joven continuará dentro de la industria como solista o se tomará un tiempo sin cantar.

Confetti, el último álbum de Little Mix

La noticia llega solo unas semanas después de que lanzarán al mercado Confetti, el sexto álbum de estudio del grupo. Tras los singles Break Up Song y Holiday, las chicas lanzaron el pasado 6 de noviembre el disco.