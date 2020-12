Google sufrió su caída por este motivo y no por un ciberataque

Ayer el mundo entero se enfrentó a la confusión provocada por Google y la caída de todos sus servicios. Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, el Play Store de Android, Hangouts, Discord, Google Duo, ninguna de las aplicaciones de Google funcionaba correctamente. Ni, por supuesto, el buscador de Google.

Un problema a nivel global (en torno a las 12:30 del mediodía en nuestro país) que generó muchísimas dudas en un momento capitaneado por el teletrabajo y en el que el uso de Google y todas sus herramientas resulta cada vez más imprescindible, a nivel laboral y personal. Por no hablar de aquellos con sus casas conectadas…¡el caos estaba servido!

Aunque la compañía ya restableció todos sus servicios, que actualmente funcionan con normalidad, esta caída ha sido especialmente sonada al ser un fallo generalizado de todos los productos de Google. Algo más que llamativo y que nunca antes había sucedido, ya que, no existe un único servidor del que dependan todas estas aplicaciones, sino que, están descentralizadas. Precisamente y entre otras cosas, como medida de prevención con el fin de evitar este tipo de problemas.

Entonces, ¿qué ha ocurrido con Google? ¿El gigante tecnológico sufrió un ciberataque?

Aplicaciones de Google en un teléfono móvil. / Getty Images / Photo illustration by Chesnot/Getty Images

¿Por qué se ha caído Google?

Según el comunicado de la compañía, Google "experimentó una interrupción del sistema de autenticación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno". Esta sería la razón por la que todos sus servicios fallaron al mismo tiempo y no un ciberataque ni mucho menos una caída de ningún servidor.

Cuando se utiliza Google o cualquiera de sus herramientas, normalmente se hace a través del propio usuario. Sin embargo, ayer esto resultaba completamente imposible. Esta sería la explicación al hecho de que se pudiera utilizar Google sin introducir tu usuario y contraseña, así como, navegar por YouTube desde una ventana de incógnito, por ejemplo.

Nos habíamos caído 🌵, ¡pero ya estamos de vuelta! pic.twitter.com/mynLhi0xTS — Google España (@GoogleES) December 14, 2020

Una explicación que nada tiene que ver con los rumores sobre ciberataque a la compañía que tanto se extendieron a través de las redes sociales. Eso sí, ¡que no cunda el pánico! Google ha asegurado que va a investigar las causas de lo ocurrido ayer con el fin de que no vuelva a ocurrir: "Pedimos disculpas a todos los afectados. Llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurarnos que este problema no se repita en el futuro", afirmaron en un comunicado.