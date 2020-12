Rosanna Zanetti recibe un aluvión de críticas por su última foto: “No muestran ninguna empatía”

No hay nada como reunirse con los amigos y amigas y pasar un rato agradable. Por desgracia, este 2020 nos ha puesto complicado poder disfrutar de aquellas personas que queremos. Y es que, para evitar contagios, es recomendable que solo nos juntemos con aquellas personas convivientes.

Además, en caso de que queramos ver a nuestras personas de confianza, es recomendable el uso de mascarillas y estar en exterior. También, que no seamos más de seis personas.

Rosanna Zannetti, la pareja de David Bisbal, ha compartido con sus más de 590 mil seguidores y seguidoras de Instagram su última quedada con amigas. La modelo aparece junto a Mar Saura, Mar Flores, Eugenia Osborne, Carla Pereyra y Paula Ordovas disfrutando de una tarde de ensueño en el salón de una de ellas.

Todas aparecen divinas, con unas copas de Moet y riendo. Se trata, tal y como asegura Ordovas, de “su tradicional comida de Navidad con 5 amigas”, donde inaugura su decoración navideña.

A pesar de que son seis personas las que aparecen en la foto (y suponiendo que han puesto el disparador automático del móvil para conseguir los distintos enfoques de las imágenes), son muchos y muchas los que han criticado las imágenes. ¿La razón? Que no se respeta ninguna de las medidas recomendadas.

Estos son solo algunos de los comentarios que ha generado la imagen:

“Supongo que en tiempos de covid, juntarse no convivientes es muy buen ejemplo no usando mascarillas cuando no se está comiendo. Rosanna que ejemplo estás dando con estas fotos???..... direis que todas teníais test, pero es que aún así hay que mantener la distancia. Vergonzosa vuestra actitud y vuestro ejemplo”

“Qué raro se me hace ver ahora una foto de grupo así y que nadie lleve mascarilla. Y no son conviviente”

“¿No os dan miedo los contagios?”

“Estas fotos son un tremendo error en estos momentos, aunque os hayais hecho test, que no lo sé....hay que mantener distancias.”

“Estas imágenes aunque son preciosas y muy top, no muestran ninguna empatía. Todas divinas, pero cero ejemplo de nada.”

Y es que en tiempos de coronavirus, este tipo de imágenes pueden molestar a todas aquellas personas que están siguiendo a rajatabla las medidas recomendadas.