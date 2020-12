Marvel revela que Star-Lord es bisexual y las redes se mofan de Chris Pratt

Marvel ha revelado que Star-Lord, el personaje que interpreta Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia, es bisexual. No se sabe si después de cómo acabó la franquicia volveremos a ver a este personaje y si se explorará su identidad sexual, pero donde sí podemos profundizar en sus relaciones poliamorosas es en los comics expansivos del universo que firma Al Ewing.

Entre ellos está Guardianes de la Galaxia #9: Te convertiré en un Star-Lord, donde Ewing muestra que este cowboy espacial ha quedado atrapado en un universo paralelo. En una de sus aventuras en el planeta Morinus, Star-Lord recibe la compañía de Aradia y Mors, dos humanoides azulados de diferentes sexos con los que mantiene una relación poliamorosa. "Sois mi hogar", les llega a decir en una viñeta.

No sabemos si Marvel y Disney, matriz de la productora de los superhéroes, se atreverán a mostrar estas aventuras bisexuales en una hipotética próxima película sobre el protagonista de Guardianes de la Galaxia. La Casa del Ratón será muy moderna, pero todavía le cuesta introducir personajes LGTBIQ+ en sus producciones.

Dio un primer paso con el cortometraje Salir, perteneciente a la serie de cortos SparkShots, e introdujo algunos personajes secundarios homosexuales en Zootropolis y Onward, pero fueron meramente simbólicos. De momento, según adelantó el medio We Got This Covered, parece que la Fase 4 de Marvel presentará a una mujer bisexual en Thor: Love and Thunder y a un homosexual en Los eternos. Tambíen puede que la Capitana Marvel salga definitivamente del armario en la secuela de la franquicia, pero aún está por ver.

¿Qué opina Chris Pratt?

Aunque para misterios está la reacción de Chris Pratt, quien no se ha pronunciado sobre este asunto. Recordamos que el actor levantó una fuerte polémica en redes sociales después de que el actor Elliot Page (la otrora Ellen Page) lo acusara de pertenecer a una iglesia que condenaba las actividades LGTBIQ+ por considerarlas inmorales y contrarias a su peculiar doctrina cristiano-evangélica.

Aunque Pratt se defendió diciendo que su iglesia acoge a todo el mundo, nunca llegó a apoyar públicamente el movimiento, por lo que descubrir que su personaje es bisexual podría suponer que no se quiera volver a embarcar en una aventura de Guardianes de la Galaxia.

chris pratt anuncia que abandona marvel por motivos desconocidos https://t.co/agnXEeDGxu — paula (@Iokitaporti) December 14, 2020

Marvel ha confirmado que Star Lord es bisexual. Va a ser curioso volver a ver a Chris Pratt en Guardianes de La Galaxia teniendo en cuenta que en su tiempo libre apoya una iglesia que está a favor de las mal llamadas "terapias de conversión". ¿Alguien ha dicho pink-washing? pic.twitter.com/0S6Hcy7ypd — Rush (@rushsmith) December 15, 2020

Las redes no han tardado en pronunciarse sobre este asunto: "Chris Pratt va a una iglesia que apoya las "terapias de conversión"... y Marvel confirma que el personaje que interpreta es bisexual. We love to see it", publica uno. "Chris Pratt anuncia que abandona Marvel por motivos desconocidos", bromea otro.

Sin embargo, hay muchos fans que dicen que este acto simbólico no tiene ninguna trascendencia si no se lleva realmente a las películas. Al fin y al cabo, donde está la puerta para el cambio y la aceptación es en el cine, no en los comics. Si Marvel quiere que el colectivo LGTBIQ+ tenga más representación, debe incluirlo en sus películas. Parece que ya han tirado la primera piedra. ¿Seguirán el camino?