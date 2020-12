David Summers sobre Hank: “Un tipo como yo, un bocazas emocional, sensible y observador”

David Summers es uno de los compositores más relevantes de nuestro país. Lo ha demostrado durante 40 años de apoyo a sus canciones con Hombres G. Lo suyo es un estilo informal, accesible y lleno de verdad y parece que eso conecta con la gente.

Pero además de canciones, le gusta escribir poesía y también leerla. De ahí que no haya dudado a la hora de escribir un prólogo para el nuevo poemario de Hank, el alter ego de un informático de profesión reconvertido en instapoeta.

Más de cien mil personas siguen sus creaciones a través de Instagram. “A veces apabulla un poco la cantidad de gente que quiere tener ese trato cercano, pero es increíble, la verdad. Por otro lado, hay una parte de responsabilidad en todo lo que escribo; sin ir más lejos, mi hija me sigue... ¡algo de ejemplo tendré que dar!”, asegura el autor.

Las palabras de Summers

“Aunque mi admirado amigo Joaquín Sabina nos recuerde que “la poesía es la más bella de las mentiras”, si lo pensamos bien, lo que realmente debería ser mentira es la absurda y lamentable vida que vivimos cada día si no tenemos a alguien a nuestro lado por el que merezca la pena seguir viviendo, llorando y riendo. Tener a quién o por quién amar, cantar o escribir”, asegura el músico en el prólogo.

Se trata del segundo libro de este autor que triunfa en redes y lleva por título Mi línea de flotación, dejando claro que va a poner sobre la mesa sus vulnerabilidades. “En este libro que tienes en tus manos, vas a encontrar una poesía joven, viva, sangrante, atormentada y dulcemente amarga, de sábanas, labios, whisky y apartamiento, mientras el mundo grita en la calle, navegando en ese rio abundante de sexo, sabor y olores que desemboca inevitablemente en el amor más profundo y desgarrador, que explora en las sensaciones más íntimas y mágicas de un poeta real, herido en su línea de flotación, pero siempre sincero y veraz”, confiesa el cantante de Hombres G.

Portada del nuevo libro de Hank. / Foto cedida por Ingenio de comunicación

Parece que el músico madrileño ha encontrado puntos de conexión con este autor con el que se siente completamente identificado. “Yo que pensaba que todo estaba perdido, que el amor de mi vida estaba perdiendo puntos, que me sentía cada vez más ridículo escribiendo sobre algo que ya no era tan importante para los más jóvenes, viviendo asustado en este mundo loco aterrado por la soledad e idiotizado por internet, me doy cuenta de que no es así, de que hay esperanza, de que el cariño y la ternura siguen marcando el camino, y me alivia encontrarme con Hank, un tipo como yo, un bocazas emocional sensible y observador, fascinado por las personas y sus verdades, y que no encuentra otra salida que escribir lo que siente para evitar tener que ir al psiquiatra”, expresa en ese prólogo.

Identificado

Cuando le preguntan si se siente reflejado en lo que dice David Summers, lo tiene claro: “100%. En el fondo soy un intenso en un mundo de cosas aparentes, supongo que como todos los que escribimos”.

También tiene respuesta ante esa afirmación de que es un ‘bocazas emocional’: “Sí, imagino que porque no me corto en utilizar palabras que no son usuales en el mundo poético. Cuando quiero decir algo no busco sinónimos si no los necesito. Hablo de un mundo real, de personas reales, de sentimientos reales. Y para eso, utilizo palabras directas. Es la mejor forma que veo”.