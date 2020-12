Stay Homas, el fenómeno musical que surgió durante el confinamiento, lanza su primer álbum: 'Água'

Eh

PJ Sin Suela

Stay Homas

Aah, aah

Barcelona, Puerto Rico en la casa

Ya huele

Cacareando hasta por la radio

Ya huele

Sabelotodo que estás pa' trás

Ya huele

Chapistería por todo el barrio (Blah-blah-blah-blah-blah)

Ya huele

Estoy tranquilo no te vo'a escuchar (No te vo'a escuchar)

Y si te pilla bailando te come la oreja

Mucho piki-piki pero nunca entre rejas

Todo fantasmadas, blasfemias, y quejas

Eres un bocachancla ni sobras me dejas

Lo saben desde Barcelona hasta Puerto Rico

Que tú eres una Cacatúa, -túa, -túa, -túa, -túa, -túa

Están hablando de más

-túa, -túa, -túa, -túa, -túa

Eres una Cacacatúa, -túa, -túa, -túa, -túa, -túa

Están hablando de más

-túa, -túa, -túa, -túa, -túa

Hábleme de temas que valgan la pena, nena

Que si solo tenemos una noche quiero que sea buena

Sin problemas ni cinemas, sus películas son falsas

Y yo estoy pa' patear las embustes como Barça

No me hables de marcas, ninguna me hace falta

No hay pista que yo no parta, más fácil que un juego de cartas

Dime qué presumes y te digo qué careces

Dame lo que quieres, yo te doy lo que mereces

Mucho carro, mucho money, mucha ropa

Pero poca letra dentro de la sopa

Uy, qué peste, me huele a chota

Estás hablando, Cacatúa, cierra la boca

Lo saben desde Barcelona hasta Puerto Rico

Que tú eres una Cacatúa, -túa, -túa, -túa, -túa, -túa

Están hablando de más

-túa, -túa, -túa, -túa, -túa

Eres una Cacacatúa, -túa, -túa, -túa, -túa, -túa

(Cacacatúa, Cacacatúa, Cacacatúa)

Están hablando de más

-túa, -túa, -túa, -túa, -túa

(Estás hablando, Cacatúa)

Estás hablando mucha mielda

Sin Suela

Mucho carro, mucho money, mucha ropa

Pero poca letra dentro de la sopa

Bla-bla-bla-bla-bla-bla

Que mucho habla, que poquito actúa