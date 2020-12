Bunbury publica el videoclip de su nuevo tema, ‘El Precio Que Hay Que Pagar’

Hace unos meses, en una larga conversación a distancia, Enrique Bunbury nos contó cómo estaba viviendo la situación derivada de la pandemia con la publicación del que, en ese momento, era su último disco, Posible. Sin embargo, lo que no sabíamos es que la cuarentena sería un periodo creativo en el que el músico zaragozano escribiría más canciones.

Esos temas ya se han recopilado en un nuevo álbum, el segundo en este complicado 2020. Curso de levitación intensivo apunta a un cambio de ciclo y que está absolutamente influido por lo que ha sucedido en 2020. "Este es un disco que cierra este periodo desde Palosanto (2013) hasta ahora, estos últimos discos más contemporáneos, y me lleva en una dirección que intento intuir pero que no sabría definir porque no estoy ahí todavía", decía el músico en la rueda de prensa en la que presentó el disco.

Es un disco que comparte con Posible esa combinación de sintetizadores y ritmos eléctricos, siempre con esas letras habituales, pegadas a la realidad que estamos viviendo, tan habituales en la discografía del rockero. Ya podemos ver ese estilo, tan propio del músico, en el videoclip de El precio que hay que pagar, enfundado en un traje de intenso color rojo, Enrique Bunbury aparece tocando en una banda repleta de mujeres, con una actitud bastante provocadora.

Bunbury no quiso publicar un sencillo previo de este nuevo álbum, pues tal y como confesó en la presentación, quería que el público escuchara el disco por completo. "Es un disco que considero urgente, que necesitaba sacar, que pensaba que las canciones tenían que salir en 2020 porque hablan de una forma o resuenan de alguna manera con respecto a esto que nos ha ocurrido a todos", argumentó el músico zaragozano.

"Esta situación global en la que hay, digamos, muchos prismas que tocar, muchos aspectos que tocar, muchos debates que deberían estar abiertos, y que de alguna forma en los textos de este disco resuenan y tienen una conexión con este presente", añadió.