Todo sobre 'Ibainéfico' en Twitch: el evento benéfico de Ibai Llanos con Mónica Carrillo como gran sorpresa

Ibai Llanos regresa un año más con uno de los eventos más destacados del panorama de los videojuegos en nuestro país, además, con carácter benéfico. Por cuarto año consecutivo, Ibainéfico ha dado el pistoletazo de salida. Eso sí, en esta ocasión con invitados de lo más sorprendentes como Mónica Carrillo (que ha hecho saltar todas las alarmas en Twitter), C Tangana o Frank de la Jungla, que se darán cita a las 20:00 en Twitch.



En un 2020 marcado por la pandemia, el evento que tendrá como días principales hoy 16 de diciembre y mañana día 17, no ha podido ser presencial al contrario que en ocasiones anteriores. Lo que sigue manteniéndose con la misma esencia son las ganas de recaudar lo máximo posible. Tanto que, Ibai ha explicado que su intención es hacer de esta a más grande de todas las ediciones y superar la cantidad recaudada en 2017, 2018 y 2019 de forma conjunta, es decir, ¡más de 220.000 euros! Una cantidad que será donada íntegramente a Unicef.

Un evento que será retransmitido a través del canal de Twitch de Ibai, aunque cada capitán o invitado podrá hacer su propio streaming siempre que lo desee.

Horarios Ibainéfico 2020

Después de que el martes 15 cada capitán decidiera los 10 jugadores de su equipo, los dos días siguientes (16 y 17 de diciembre) comienza la competición.

El primer día arrancará a las 17:00 horas con una pachanga de Pinturillo, seguido del fenómeno y, por último, será el turno de Fall Guys, un juego con nueva temporada y pruebas que probablemente ninguno de los jugadores haya visto antes.

El jueves 17 de diciembre también será a las 17:00 horas cuando se dé el pistoletazo de salida al Ibainéfico. Una tarde que calentará motores comenzando con Among Us y al que le seguirá un torneo de FIFA para terminar con uno de los más esperados de la jornada: el torneo de League of Legends.

Quiénes serán los capitanes de los equipos de Ibainéfico

Ibai

The Grefg

Willyrex

Dj MariiO

Primeros participantes de Ibainéfico 2020 confirmados

Nuevos participantes de Ibainéfico 2020 confirmados

¿Qué juegos protagonizarán las competiciones de Ibainéfico?

Como competiciones principales destacan las de juegos como Fortnite, Fall Guys, FIFA y League of Legends. Pero, con el único objetivo de pasar un buen rato y, por supuesto, obtener fondos, habrá pachangas de videojuegos como Pinturillo y Among Us.

¿Qué cantidades ha recaudado Ibainéfico en sus ediciones anteriores?

El año 2017 Ibainéfico nacía sin que su propio creador tuviera idea de la magnitud que el evento iba a alcanzar. De hecho, en su estreno consiguieron recaudar un total de 36.000 euros, nada más y nada menos. Una cifra que se multiplicaría casi por el doble en su segunda edición, rozando los 80.000 euros. Aunque, fue el pasado 2019 cuando Ibainéfico superó la barrera de los 100.000 euros, con invitados tan populares como El Rubius. Fue precisamente superar este récord por lo que Ibai tuvo que cumplir su apuesta de raparse la cabeza y este año ya está buscando qué reto cumplir si alcanza su objetivo. ¿Cuál es? ¡Superar la suma de la cantidad recaudada los tres años anteriores!