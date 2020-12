Medal of Honor Above and Beyond, realidad virtual de la II Guerra Mundial

La campaña para un solo jugador de Medal of Honor: Above and Beyond es una experiencia de VR innovadora e inmersiva que pone a los jugadores en la piel de un soldado durante algunos de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial.

Como recluta de la Oficina de Servicios Estratégicos, predecesora de la CIA, los jugadores se verán inmersos en una poderosa historia en la que se embarcarán en misiones que los llevarán desde Túnez a toda Europa para participar en algunos de los momentos más importantes de la guerra.

El completo AAA que incluye una amplia campaña, multijugador, Galería histórica y mucho más, ya está disponible en las tienda Oculus y Steam de todo el mundo.

Electronic Arts Inc. y Respawn Entertainment, junto con Oculus by Facebook, han lanzado el esperado título de VR, Medal of Honor: Above and Beyond. Los jugadores se verán inmersos en una emocionante campaña para un solo jugador, modos de juego absolutamente logrados, un poderoso relato de la historia por parte de veteranos y héroes en la icónica Galería de la franquicia y mucho más.

Charge into history.



Medal of Honor: Above and Beyond es una experiencia realista y exacta de la época que arroja luz sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial mezclando películas y videojuegos en una visión revolucionaria del entretenimiento interactivo.

La extensa experiencia multijugador de Above and Beyond ofrece doce mapas únicos y cinco modos multijugador desarrollados para realidad virtual. El videojuego recupera los modos multijugador clásicos de anteriores juegos de Medal of Honor como Todos contra Todos, TcT: Equipos, y Dominación. Innovadores giros se han añadido a la realidad virtual en los modos Radio de Explosión, una explosiva vuelta de tuerca al Rey de la Colina, y Bombardero Loco, en el que los jugadores colocarán bombas en cualquier lugar al que puedan llegar físicamente, o las buscarán con los ojos y oídos utilizando el sonido posicional en 3D para definir sus ubicaciones y desactivarlas antes de que estallen.

Con el regreso de la Galería del original Medal of Honor de 1999, Respawn Entertainment presenta una serie de cortometrajes con entrevistas conmovedoras a veteranos reales de la Segunda Guerra Mundial en el que comparten sus historias con imágenes inmersivas en RV y 360º que los llevan de vuelta a donde estaban hace 75 años.

A través de una tecnología innovadora, los jugadores tendrán la oportunidad de escuchar el relato de estos emotivos momentos de la Segunda Guerra Mundial en una experiencia totalmente nueva e inmersiva. La Galería de Above and Beyond también incluye un documental premiado en el Big Sky Film Festival y en el St. Louis International Film Festival llamado COLETTE, que trata sobre un luchador de la resistencia francesa durante la guerra y que fue creado para el videojuego.

"Volver a la franquicia de Medal of Honor para dirigir Above and Beyond y crear esta inmersiva experiencia en RV ha sido un honor para mí y para el equipo de Respawn", dijo Peter Hirschmann, Director Creativo de Respawn Entertainment. "Esta franquicia siempre ha querido conmemorar a la gente común que hizo cosas extraordinarias afrontando increíbles adversidades y Above and Beyond continúa esa tradición. Mientras conmemoramos el 75 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un privilegio poder preservar la historia en un medio tan único y volver a contar las extraordinarias historias de estos veteranos y combatientes de la resistencia para las generaciones venideras".