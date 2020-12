De ’Tusa’ a la ‘Luna’: las 40 canciones de la lista, vídeo a vídeo

Esta semana no cambia el farolillo rojo de la lista de LOS40: sigue en posesión de Karol G y Nicki Minaj con Tusa, canción que fue tres veces número uno y que, pese a llevar 44 semanas con nosotros, no ostenta el récord de permanencia porque ahí está The Weeknd con las 47 semanas de Blinding lights. De modo que la cuenta atrás se inicia —en el vídeo de la parte superior— con el exitazo de la diva colombiana y la rapera nacida en Trinidad y Tobago, para culminar, 40 posiciones después, con el número uno actual, que no es otro que A un paso de la luna, otra colaboración transnacional: la de la española Ana Mena y el italiano Rocco Hunt. Antes de proceder a realizar la cuenta atrás, Tony Aguilar recuerda la canción que nos ha dejado esta semana: Hoy, de Antonio Orozco, single que ha estado 18 semanas en el chart y ha llegado hasta el #26.