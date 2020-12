Un youtuber desvela verdad de ‘First Dates’ y se hace viral

No todo lo que vemos en televisión está vinculado a la realidad. Programas de televisión, reality shows y otros muchos formatos se han reinventado para ganar la credibilidad de su audiencia. Y muchos lo han conseguido.

Uno de ellos es First Dates, el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera que ayuda a sus visitantes a encontrar a su media naranja. Ha conseguido captar a un público bastante amplio e interesado por las similitudes y diferencias de las respectivas parejas. Pero como casi todo lo que sale en televisión, guarda algún que otro secreto que ahora ha salido a la luz gracias al youtuber Mr. CJ.

El joven, llamado Cristian, ha decidido compartir con sus suscriptores cómo fue su experiencia en el programa y cuáles son las dos caras ocultas que este tiene. Describe cómo fue el momento en que decidió vivir la experiencia y envió la solicitud al programa. Posteriormente contactaron con él y le hicieron una encuesta telefónica de, aproximadamente, 40 minutos. Cuánto más exacto fuese, más fácil lo tenían para encontrar a alguien afín a él.

Pero lo interesante llega cuando asegura que "todo lo que vemos de First Dates es real salvo dos detalles". El primero es que no se trata de un restaurante real, sino de un decorado. "Pero cuando entras allí, realmente no notas que es un decorado. Lo único es el techo que... no hay techo. Solo están los focos para la iluminación y todo", añade.

Otro aspecto que destaca Cristian es que él no tenía ni idea de quién era la persona a la que conocería aquella noche. Y aquí llega otra cuestión: ¿Noche? El youtuber desvela que no se trata de una cena, ya que su grabación se realizó a las cuatro de la tarde, según recuerda. Además, su cita duró dos horas, aunque en televisión solo vemos 10 minutos de éstas.

Sea como sea, el joven asegura que, a excepción de estos dos aspectos, todo lo que vemos es real. "Es una cita tal cual. En ningún momento nadie de producción me envió un mensaje, un WhatsApp. Nadie se puso en contacto conmigo, y por lo que sé tampoco se pusieron en contacto con Marta en ningún momento ni con otros compañeros", confiesa.

Y tú, ¿te atreverías a encontrar el amor en televisión?