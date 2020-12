Conoce a Yoly Saa, la promesa de pop nacional que llega al corazón

¿Quién es Yoly Saa? Os presentamos a esta joven gallega que llegó a Madrid con un objetivo claro: hacerse un hueco en la industria musical nacional. Desde los 13 toca la guitarra y con 18 se lanzó por primera vez a los escenarios. Años después, puede decir orgullosa que ha alcanzado grandes y necesarios logros para llegar a su meta final.

Este 2020 ha sido para ella un punto de inflexión ya que ha sacado su primer EP, entre otras cosas, bajo el título de Magma. Una explosión de sentimientos que toman diferentes formas en Caigo, Todo contigo, Cimientos, Rendición, De seis a seis y Tercera Guerra Mundial. Todas ellas culpables, en parte, de los 200.000 oyentes mensuales que ya acumula la cantautora en Spotify. Y siendo este año 2020 peculiar, la gallega no ha parado. Sacó hace unos meses Salvavidadas, un paso más que afianza su carrera profesional con 400.000 escuchas en la plataforma.

Con su estilo pop, voz y sensibilidad única, interpreta canciones temáticas de amor y desamor. Una vibra que ha encajado perfectamente con Nil Moliner, el especial cantautor de Llobregat, en su colaboración Por última vez que ya alcanza más de 600.000 plays en Spotify.

Su último trabajo

El Exilio ha sido el último regalo de Yoly Saa a sus seguidores. “No me da miedo decir que es una de las mejores canciones que he hecho hasta la fecha. Ojalá os haga ver que no podemos quedarnos donde nos quieren mal”, escribía la cantante en sus redes sociales presentando el tema. Esta última frase hace referencia al mensaje, que es la necesidad de abandonar una relación tóxica que enmascara una pelea entre tú contigo misma.

Conoce a Yoly Saa, una prometedora figura del pop nacional que llega al corazón

Saa tiene como referentes a Novo Amor, aunque acaba con un boom de pop-rock que acompaña perfectamente al videoclip que como ella asegura en Instagram es “una burrada”. Ella e Isabel del Olmo se meten en el papel para hacernos llegar El Exilio hasta el corazón.