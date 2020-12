Los secretos de One Direction al descubierto: su exestilista saca a la luz lo que nunca se contó

Los chicos de One Direction llegaron a las vidas de millones de personas alrededor del mundo en 2010 para marcarla. Tanto es así que se conviertieron en una de las mayores boybands de la historia de la música. Pero todos y cada uno de ellos decidieron poner punto y ¿aparte? a su trayectoria como grupo para dar rienda suelta a su talento individualmente.

Durante los cinco años de actividad vivieron momentos únicos, pero no todo ha salido al descubierto. Así lo ha desvelado su exestilista Lou Teasdale en el podcast Sex, Lies And DM Slides, presentado por Gizzi Erskine y Sydney Lima.

La joven, que trabajó con la banda durante los años de mayor fama mundial, asegura que existía una norma en el personal que trabajaba con ellos que muchos se la saltaron. No se podía mantener relaciones con ellos o perdían el trabajo. "Todas acababan cayendo o durmiendo con ellos, o ambos", asegura.

Lou Teasdale y Harry Styles en el lanzamiento del libro de la estilista / David M. Benett (Getty Images)

"Conmigo, yo estuve con ellos desde el principio hasta el final así que creo que no puedes dormir con ellos. Es muy importante mantener tu trabajo. Algunas personas llegaba, como asistentas y esas cosas, y pensaban que era amor, pero no lo era, y era la forma más rápida de perder tu trabajo. Ellos se echaban novia y ella estaba allí y no te quieren en la misma habitación", añade.

Pero eso no es todo. "Todo el mundo sabía cuál era su trabajo durante la gira. Era como trabajar en una oficina. [...] Todo el mundo sabia la mierda de todos", asegura. Eso sí, confiesa que ella nunca mantuvo ninguna relación amorosa ni sexual con ellos por su diferencia de edad. "Siempre fue una amistad", explica.

Si hay algo que muchos fans de One Direction se preguntan es si en la relación entre Louis Tomlinson y Harry Styles existió algo más que una amistad. Ante la pregunta, la estilista ríe. "Tengo a millones de chicas preguntándome si Louis y Harry son gays", responde.

Dicen que los secretos siempre acaban saliendo a la luz. Y si, en este caso, llegan de la mano de una de las personas que más de cerca los ha vivido, su credibilidad es casi indudable. Pero esto queda en manos del juicio de cada persona que la lea. Y tú, ¿crees lo que dice Lou Teasdale?