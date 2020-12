It Takes Two ya tiene fecha de lanzamiento: 26 de marzo de 2021

It Takes Two es el próximo título de Hazelight, el estudio ganador de un BAFTA creador de A Way Out. Desarrollado por los líderes en la industria en la modalidad cooperativa, el juego contará con una jugabilidad excepcionalmente variada y una cautivadora narrativa que se entrelaza con un viaje fantástico.

El videojuego sigue los pasos de la conflictiva pareja de Cody y May mientras aprenden a superar sus diferencias y trabajar juntos. It Takes Two sumerge a los jugadores en una fabulosa aventura en la que solo hay una cosa segura: juntos somos mejores.

Los jugadores se embarcarán en un nuevo y frenético viaje en It Takes Two, un emocionante videojuego de aventuras y plataformas estrictamente cooperativo. Se meterán en la piel de Cody y May, dos humanos convertidos en muñecos por un hechizo, que, atrapados en un mundo fantástico donde lo imprevisible se esconde en cada esquina, son desafiados a salvar su fracturada relación a regañadientes.

En It Takes Two, los jugadores deberán trabajar juntos para superar una increíble variedad de desafíos absolutamente rompedores como pilotar un par de calzoncillos o pinchar en un abarrotado club nocturno. Con las habilidades de los personajes conectadas en cada nivel, una multitud de obstáculos inesperados y momentos hilarantemente emotivos, los jugadores se abrirán camino a través de una experiencia de juego única y simbólica.

#ItTakesTwo de @HazelightGames está cada vez más cerca 👀

Si no podéis esperar hasta el 26 de marzo y queréis saber más sobre el proyecto, aquí tenéis la info 👉🏻 https://t.co/xiisKjqscI pic.twitter.com/hGF1cbCBUI — Electronic Arts (@EA_Espana) December 14, 2020

Para disfrutar de este videojuego en cooperativo, los jugadores podrán invitar a un amigo a unirse totalmente gratis con el Pase de amigo, para enfrentarse a toda una variedad de desafíos en los que sólo podrán avanzar colaborando.

Hay un nuevo y disparatado desafío que superar en cada esquina, desde aspiradoras desbocadas a encantadores gurús del amor, de ardillas gánsteres a bolas de nieve mágicas… No hay tiempo para aburrirse. Ya sea en modo cooperativo local u online, habrá una gran cantidad de oportunidades para formar equipo y convertirse en un dúo imparable.

Electronic Arts y Hazelight Studios han revelado oficialmente It Takes Two, una alucinante aventura de plataformas creada exclusivamente para ser jugada en modo cooperativo, que estará disponible el 26 de marzo de 2021 en consolas y PC.

"En Hazelight, siempre tratamos de sobrepasar los límites de lo que se espera de un videojuego, y es que ¡It Takes Two os va a volver locos!" ha explicado Josef Fares, fundador y Game Director en Hazelight Studios. "Hemos cogido lo que hemos aprendido en nuestros videojuegos anteriores y lo hemos subido de nivel, uniendo narrativa y mecánicas para crear una experiencia rompedora. Los jugadores recorrerán desafíos increíbles en un mundo fantástico como nunca antes habían visto. ¡Va a revolucionar totalmente lo que la gente espera de un videojuego cooperativo!"

"Estamos increíblemente emocionados de trabajar con Hazelight en su segundo lanzamiento de EA Originals", dijo Steve Pointon, SVP 3rd Party Content and Development de Electronic Arts. "Hazelight tiene un método único de narración que entrelaza jugabilidad y narrativa, lo que conduce a una experiencia profundamente inmersiva y emocionante. Estamos deseando que todo el mundo experimente de primera mano la innovación, el talento y la artesanía que se han empleado en la creación de este videojuego".

It Takes Two ya está disponible para su reserva y se lanzará al mercado en tiendas y plataformas digitales el 26 de marzo de 2021 para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam por 39,99 euros. Todos los jugadores que adquieran It Takes Two en PlayStation 4 o Xbox One podrán actualizar a su equivalente de próxima generación de forma gratuita en la misma fecha.