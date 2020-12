Kaley Cuoco tiene nostalgia de ‘The Big Bang Theroy’: “Me malcriaron mucho y es duro vivir sin ello”

Kaley Cuoco sabe que The Flight Attendant es un producto que funciona. De lo contrario, no se habría lanzado a comprar los derechos del libro en el que se basa y ponerse a producir la serie, además de protagonizarla. La estrella de The Big Bang Theory ha invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto, y siendo una de las actrices de televisión más exitosas de la última década eso es decir suficiente.

En LOS40 hemos tenido ocasión de hablar sobre ella sobre la serie, qué le motivó a embarcarse en este proyecto y cómo se preparó su personaje, Cassandra, una divertida y caótica azafata de vuelo adicta al alcohol. También de cuáles fueron las escenas que más le costaron grabar, entre ellas las de cama con el actor de Juego de Tronos Michiel Huisman. Y, por supuesto, de sus recuerdos en The Big Bang Theory, si echa de menos la serie y qué le evoca hoy en día.

La actriz también bromea sobre el alcoholismo de su personaje: "Estaba borracha todo el tiempo", dice entre risas. "No, en serio, tuve que beber muchísimo agua durante el rodaje. Hice pis unas 87.000 veces a lo largo del día", nos explica. Toda una experiencia, aunque lo más complicado fue rodar su primera escena de cama.

"Michiel me ayudó mucho porque yo antes yo no lo había hecho nunca. Fue divertido porque rodamos todo el día y luego lo veías y te dabas cuenta de que habían usado 4 segundos en los que ni siquiera puedes ver nada", nos confiesa desde una de las habitaciones de su casa. "Así que tienes todo ese material y, bueno, Michiel y yo nos estábamos riendo todo el rato porque yo me sentía muy rara con la situación. No pudo ser más extraño, y él estaba en plan ‘no pasa nada’".