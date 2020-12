Jennifer Lopez, Tom Felton o Mariah Carey nos ayudan a elegir a nuestros 12 elfos favoritos de esta Navidad

La Navidad está llena de personajes mágicos y curiosos que hacen que los niños sueñen con un mundo diferente por unos días. Sus ojos se abren como platos cuando ven a Papá Noel o los Reyes Magos, pero es que también disfrutan mucho con los elfos, los pajes y los gnomos de Navidad.

Y si nos centramos en los elfos, hay una tradición que cada vez cobra más protagonismo en nuestro país. Consiste en dejar un elfo en casa para vigilar a los más pequeños, responsables de contarles a Papá Noel cómo se están portando y que van cambiando de lugar cada día.

Basada en esa leyenda, la actriz Garcelle Beauvais ha puesto en marcha un challenge para este año en el que las celebs tienen que buscar a otra celeb que rime con su nombre y convertirse en su elfo. Ella escogió a Pharrell Williams: Garcelle-Pharell.

Parece que ha causado furor en redes y se nos han llenado de elfos. Hemos seleccionado 12 de los que más nos han llamado la atención con cantantes y actores.

Jennifer Lopez

La cantante tenía problemas para elegir a su elfo para este 2020 y ha hecho varias pruebas. “No podía decidirme por uno”, aseguraba. Y ha probado con Lenny Kravitz, CeeLo Green, Milo Ventimiglia o Kylo Ren.

Cara Delevingne

Una de las que ha aceptado el reto es la modelo y actriz Cara Delevingne, que no ha dudado en buscarse a una royal. Nada más y nada menos que la reina Isabel II. “The Queen on Delevingne. 👑”.

Mariah Carey

Si hay una reina de la Navidad, esa es Mariah Carey. Sus villancicos suenan año tras año y se cuelan en las listas de los más vendidos pese al tiempo pasado. Lleva el espíritu de estas fiestas al extremo, no hay más que ver el pijama con su propio dibujo animado. Ella ha elegido como elfo a un personaje de ficción. “#CarreyOnCarey 😄”.

Priyanka Chopra

La mujer de Nick Jonas tiene un nombre complicado que, a priori, hacía pensar que iba a ser complicado encontrar otro que rimase con el suyo. Pero nada de eso, que en el mundo de las celebs hay nombres para todos los gustos. En su caso, ha elegido a una de las grandes comunicadoras de Estados Unidos: Oprah Winfrey. “Oprah on Chopra. Boom. 😂”.

Jimmy Fallon

Seguro que muchos, tras ver el elfo que ha elegido Jimmy Fallon, han pensado que no les importaría tener uno igual. Y es que el comunicador ha elegido al actor Timothee Chalamet, y claro, ya se sabe las pasiones que despierta. “Timmy on Jimmy”. De momento se ha quedado sobre su hombro.

Kerry Washington

La actriz ha elegido a una de nuestras elfas favoritas y es que el espíritu navideño que tiene Katy Perry es complicado de superar. Tal vez Mariah Carey lo consiga, pero pocos más. Ya la hemos visto este año disfrazada de árbol navideño y eso ya le ha ganado nuestra simpatía. “Perry-on-Kerry”.

Reese Whiterspoon

Durante los últimos días se han ido fijando los unos en los otros y Whiterspoon ha confesado que ha visto el Hank son Banks de Elizabeth Banks y ha subido la apuesta. Ella no se ha fijado en Forrest Gump sino en Greese y ha subido a su hombro a Olivia Newton John y John Travolta. “Grease-on-Reese”.

Natalie Portman

Otra de las actrices que ha participado en el challenge ha sido Natalie Portman. Ella ha subido a su hombro a otra actriz, Kat Dennings a la que muchos conocerán por su papel en la serie Broke girls. “#KatOnNat”. Y ha escogido un color muy navideño para su estilismo, el rojo.

Eva Longoria

Eva Longoria ha ido juntando lo de las tradiciones porque si hay algo que define los tópicos de Estados Unidos es la música country. Ha escogido a una de sus grandes, Reba McEntire como elfo de esta navidad. “RebaOnEva”.

Jennifer Garner

Es difícil decidir cuál de los dos está más atractivo, si Jennifer Garner o Sean Penn. Ese es el elfo que ha elegido la ex de Ben Affleck para que le acompañe esta Navidad. Ya quisieran muchos tenerle sobre sus hombros, pero ya se sabe, tiene que rimar con tu nombre. #PennOnJen.

Drew Barrymore

“Drew on a Li !!!”. La pequeña niña de E.T. ha preferido convertirse en elfo que elegir uno para ella. Se ha subido al hombre de uno de los ángeles de Charlie, Lucy Liu. Qué pena que el nombre de Cameron Díaz no rime con los suyos, hubiera sido perfecto para los nostálgicos.

Tom Felton

Hogwarts sabe mucho de magia, aunque no le importa compartirla, de ahí que Tom Felton haya elegido un elfo para subir a su hombro y no podía gustarnos más. Tener cerca a Elton John en las fiestas debe ser lo más. “Elton on Felton”. Hasta Harry Potter sentiría envidia.

Y tú, ¿tienes algún elfo por casa o por tus redes sociales?