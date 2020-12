Macaco y el boicot a su entrevista en La Resistencia

Macaco era la estrella invitada de este miércoles en La Resistencia. El programa de vez en cuando nos 'sorprende' con momentos insólitos de la televisión pero en pocas ocasiones habíamos visto cómo desde el propio late-night se 'autosaboteaban'.

La presencia del solista de Barcelona en el show de #0 en Movistar+ se vió boicoteada por la performance de Jorge Ponce que en los dos últimos meses había creado un videoclip versionando La historia interminable junto a celebrities como Pablo Sebastián, Nacho Vigalondo, Carmen Lomana...

Con el sorprendente vídeo ocupando casi toda la pantalla de la televisión, Macaco apenas podía aparecer en plano y desde antes incluso de que entrara al escenario del teatro Arlequín se sabía que iba a ser un desastre: "A mí siempre me tocan los marrones. Me dijeron que iba a ser una sorpresa pero esto. Me dijo que te iba a gustar, que iba a estar muy bien. Esto es un desastre. Hay que ir a por el Ponce este y hay que atarle. Yo voy seguro, conmigo no va a poder. Ha destrozado mi canción, la de Giorgio Moroder..." bromeaba el músico.

Daniel Carbonell, el nombre detrás del proyecto musical macaco, demostró un gran sentido del humor y tiró de 'el show debe continuar' dando juego y persiguiendo a Jorge Ponce por todos los rincones del teatro. Poco (o más bien nada) pudo hablar de Me matarás, la canción a la que ha puesto voz junto a Babi como tema principal de la banda sonora de la película No Matarás dirigida por David Victori, quien también dirige su videoclip.

Este programa va a gustar muchísimo a nuestro público de palmera de chocolate y a todos aquellos que siempre suspenden sus trabajos de audiovisuales por entregarlo el día de antes. #LaResistencia @MacacoMusic pic.twitter.com/sym8F7rhTq — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 17, 2020 GRACIAS a @MacacoMusic por la PACIENCIA y la comedia. Otro nos habría mandado a la mierda sin pensarlo. Estamos en deuda 🙏 pic.twitter.com/N0eQDCVQzq — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 17, 2020

"Yo que había venido desde Barcelona, que estaba muy agusto en el campo disfrutando... pero bueno ahora me iré a cenar con amigos" explicaba el cantante que fue invitado a volver en una tercera ocasión ya que hasta ahora las dos anteriores han sido completamente fallidas.

Macaco y el momento 'Mocaco'

La prueba más clara de que todo parecía condenado al fracaso fue el pequeño problema que tuvo Macaco con una mucosidad en pleno directo y de la que David Broncano le avisó. Pero como demostró a lo largo de toda la noche, sentido del humor no le faltó: "Me ha salido un Mocaco. Hace muchos años en una revista de estas petardas me hicieron unas fotos en la playa y pusieron una viñeta que fue la risa de la gira de ese verano. Me pusieron ese bocadillo con el Mocaco".